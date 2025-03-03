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  • Владельцам авто на бензине и сжиженном газе предложили выгодную заправку

Владельцам авто на бензине и сжиженном газе предложили выгодную заправку

03.03.2025 77 0 0

До конца марта на АЗС сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ» они смогут получать до 4 акционных бонусов за каждый заправленный литр.

Акция действует, если использовать при покупке карту лояльности «Нам по пути». При заправке от 30 литров на нее будут начислять по 2 акционных бонуса за каждый литр. А если купить еще и кофе – то уже по 4 бонуса. И это вдобавок к базовым бонусам, которые получают все участники программы лояльности*.

Накопленные бонусы «Нам по пути» можно списать при покупке топлива, а также товаров кафе или магазинов на АЗС сетей «Газпромнефть». Каждый бонус равен 1 рублю.

Стать участником программы лояльности «Нам по пути» просто: достаточно приобрести пластиковую карту лояльности на заправке или выпустить бесплатную виртуальную карту лояльности в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть». В нем же удобно управлять своим бонусным счетом, оплачивать топливо и кофе, пользоваться другими цифровыми сервисами – и, конечно, узнавать о новых выгодных акциях. Приложение доступно в  Huawei AppGallery и RuStore, а также  Samsung Galaxy Store. Бонусный баланс можно отслеживать в личном кабинете на сайте gpnbonus.ru.

* Акция действует на АЗС сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ» (есть исключения) с 01.03.2025 по 31.03.2025. Срок действия акционных бонусов – 20 дней, они начисляются на первые 50 л в чеке на АБ/СУГ. КПГ и ДТ не участвуют. Оплата без использования бонусов «Нам по пути» и топливных карт. «Подели» нельзя оплатить кофе. Организаторы: ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», ООО «Газпромнефть-Центр». Полные правила акции.

Реклама. ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». erid: 2VfnxyHNCgQ

авто и общество
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