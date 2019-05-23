Владельцев платных трасс могут обязать помогать пострадавшим в ДТП

С соответствующим предложением выступили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ (МЧС).

Владельцы и концессионеры платных автодорог должны самостоятельно ликвидировать последствия ДТП на подведомственных трассах, а также оказывать пострадавшим помощь. Об этом рассказал глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, это одна из инициатив ведомства, которые призваны повысить эффективность реагирования на дорожные аварии.

Помимо этого, нужно создать подразделения Федеральной противопожарной службы, которые могли бы действовать на платных дорогах. Также в МЧС считают, что стоит дать функции и полномочия аварийно-спасательной службы аварийным комиссарам, которые на сегодняшний день реагируют на происшествия на платных участках трасс в России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, на некоторых участках платных автодорог на ликвидацию последствий происшествий у подразделений МЧС уходит 1,5-2 часа. Ситуация осложняется тем, что для авиации нет посадочных площадок. Из-за мачт освещения у спасателей нет возможности посадить на дорогу даже небольшой вертолёт.

Министр добавил, что подразделения МЧС РФ располагаются на значительном расстоянии от мест возможных аварий на платных участках дорог. Помимо этого, на увеличение времени реагирования и оказания помощи пострадавшим влияет также ограниченное количество мест для въезда на такие трассы.

Тем временем россиянам обещают больше платных дорог. К 2024 году их сеть вырастет более, чем в 1,5 раза: суммарная протяжённость таких трасс составит 4,67 тыс. км. Через несколько лет доля соответствующих нормативам платных дорог составит 90,8%. Сеть расширится за счёт новых платных участков федеральных дорог М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Москва – Санкт-Петербург», А-113 ЦКАД, А-107 (Московское малое кольцо), А-105 (Москва – Аэропорт Домодедово), а также за счёт автодороги, которая пройдёт по маршруту Москва – Нижний Новгород – Казань.

Ранее мы сообщали о том, что стал известен маршрут скоростной дороги «Москва-Казань». Платная трасса пройдет от столицы России через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане). Расчётная скорость движения по дороге равна 120 км/ч. Завершить строительство планируют к 2025 году.

Согласно нынешним нормам, всем платным дорогам нужен бесплатный дублёр. Однако, это правило скоро может измениться: исключение планируют сделать для Крайнего Севера, где дороги построят инвесторы, но платить за проезд по ним будут только коммерческие перевозчики – водителей «легковушек» обещают пускать бесплатно.