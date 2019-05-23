Владельцев платных трасс могут обязать помогать пострадавшим в ДТП

Владельцев платных трасс могут обязать помогать пострадавшим в ДТП

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С соответствующим предложением выступили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ (МЧС).
 

Владельцы и концессионеры платных автодорог должны самостоятельно ликвидировать последствия ДТП на подведомственных трассах, а также оказывать пострадавшим помощь. Об этом рассказал глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, это одна из инициатив ведомства, которые призваны повысить эффективность реагирования на дорожные аварии.

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Помимо этого, нужно создать подразделения Федеральной противопожарной службы, которые могли бы действовать на платных дорогах. Также в МЧС считают, что стоит дать функции и полномочия аварийно-спасательной службы аварийным комиссарам, которые на сегодняшний день реагируют на происшествия на платных участках трасс в России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, на некоторых участках платных автодорог на ликвидацию последствий происшествий у подразделений МЧС уходит 1,5-2 часа. Ситуация осложняется тем, что для авиации нет посадочных площадок. Из-за мачт освещения у спасателей нет возможности посадить на дорогу даже небольшой вертолёт.

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Министр добавил, что подразделения МЧС РФ располагаются на значительном расстоянии от мест возможных аварий на платных участках дорог. Помимо этого, на увеличение времени реагирования и оказания помощи пострадавшим влияет также ограниченное количество мест для въезда на такие трассы.

Тем временем россиянам обещают больше платных дорог. К 2024 году их сеть вырастет более, чем в 1,5 раза: суммарная протяжённость таких трасс составит 4,67 тыс. км. Через несколько лет доля соответствующих нормативам платных дорог составит 90,8%. Сеть расширится за счёт новых платных участков федеральных дорог М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Москва – Санкт-Петербург», А-113 ЦКАД, А-107 (Московское малое кольцо), А-105 (Москва – Аэропорт Домодедово), а также за счёт автодороги, которая пройдёт по маршруту Москва – Нижний Новгород – Казань.

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Ранее мы сообщали о том, что стал известен маршрут скоростной дороги «Москва-Казань». Платная трасса пройдет от столицы России через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане). Расчётная скорость движения по дороге равна 120 км/ч. Завершить строительство планируют к 2025 году.

Согласно нынешним нормам, всем платным дорогам нужен бесплатный дублёр. Однако, это правило скоро может измениться: исключение планируют сделать для Крайнего Севера, где дороги построят инвесторы, но платить за проезд по ним будут только коммерческие перевозчики – водителей «легковушек» обещают пускать бесплатно.

Авто и общество В России Происшествия аварии машин ДТП МЧС платные дороги
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