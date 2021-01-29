Власти хотят изменить порядок введения запрета на движение неисправных автомобилей

В Министерстве внутренних дел РФ считают, что такая мера не позволит водителям садиться за руль машин с серьёзными неисправностями.

В МВД решили доработать тот законопроект, который позволяет сотрудникам ГИБДД приостанавливать действие диагностических карт (этот документ выдаётся по итогам прохождения техосмотра), а также изымать у водителей свидетельства о регистрации машин (СТС). Поправки планируется внести в два федеральных закона – «О безопасности дорожного движения» и «О техническом осмотре».



Согласно первой версии изменений, которую ведомство подготовило в декабре прошлого года, сотрудники ГИБДД должны получить право приостанавливать действие нужного для покупки ОСАГО документа – диагностической карты. Для этого предлагается ввести такую процедуру, как «запрещение эксплуатации ТС» при выявлении у машины неисправностей. При этом в случае, если в течение 72 часов автовладелец не устранил неисправность, то инспекторы изымают СТС.

В новой редакции поправок в ФЗ, о которой сообщает «Коммерсант», есть важное уточнение: сотрудники ГИБДД, выявляя неисправность автомобиля, получат право запрещать эксплуатацию неисправных автомобилей «незамедлительно». Исключения будут делать только для тех случаев, когда требуемые для устранения работы можно провести непосредственно на месте. Также в список не войдут «несерьёзные» нарушения вроде отсутствия аптечки или опознавательных знаков.



К ним относятся, к примеру, случаи, когда водитель оперативно меняет перегоревшую лампу в то время, когда инспектор заполняет протокол по статье 12.5 КоАП. Если он успеет вовремя, то штраф в размере 500 рублей ему выплатить, конечно, всё равно придётся, однако хотя бы удастся избежать «запрета эксплуатации».

Ранее в ведомстве хотели прописать в поправках введение запрета на движение в случае неисправных тормозов и рулевого управления, а также неработающих фарах ночью и дворниках – в дождь. Но в итоге стало ясно, что эти пункты учтены в нынешних ПДД и КоАП, так что нормы решили не дублировать. В случае выявления неисправных тормозов или рулевого управления, помимо штрафа применяется ещё и эвакуация ТС на спецстоянку (согласно статье 27.13 КоАП), что всегда оборачивается солидными тратами для автовладельца.



На ремонт и прохождение «внеочередного техосмотра» собственнику неисправного ТС дают трое суток (72 часа). В случае если ТО сделали в указанный срок, сведения от оператора должны автоматически поступить в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО. В итоге, после этого запрет снимается, то есть автомобиль «незамедлительно» допускается к движению (этого уточнения не было в первой редакции поправок к ФЗ).

Кроме того, если по истечении 72 часов автовладелец так и не отправил отремонтированную машину на проверку, то сотрудники ведомства изымают у него СТС (порядок этой процедуры планируется закрепить с помощью отдельного постановления правительства). Данные о наложении запрета движения должны появиться в системе ЕАИСТО в течение суток. Напомним, все диагностические карты перейдут полностью в электронный формат 1 марта 2021 года.

