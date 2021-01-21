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  • ТО по правилам: в ГИБДД дали пояснения по нововведениям в процесс техосмотра

ТО по правилам: в ГИБДД дали пояснения по нововведениям в процесс техосмотра

21.01.2021 1407 1 1

Проходить техосмотр по-новому российские автовладельцы начнут меньше чем через 1,5 месяца: изменения вступят в силу 1 марта 2021 года.

 

Технический осмотр автомобилей в РФ не проводится должным образом, к такому выводу власти пришли ещё несколько лет назад. По их подсчётам, «липовые» документы покупают около 80% автовладельцев. Напомним, до 2011 года контроль за оценкой технического состояния машин был в руках у ГИБДД – тогда водителям выдавали талоны ТО. Позднее надзор передали Российскому союзу автостраховщиков (РСА): собственникам машин начали выдавать диагностические карты. Сообщается, что некоторые операторы ТО «рисуют» эти документы, не проводя проверку ТС.

В итоге законодатели решили усилить контроль за техническим состоянием автомобилей с помощью нескольких серьёзных изменений в систему техосмотра. Одним из нововведений, которые вступят в силу 1 марта, станет введение обязательной фотофиксации процедуры проверки автомобилей (у файлов со снимками должны быть указаны координаты). Другие поправки касаются более сурового наказания для операторов ТО, выдающих «серые» диагностические карты.

Однако вышеперечисленное касается тех, кто проводит техосмотр транспорта в РФ. При этом важно остановиться на тех моментах закона о ТО, которые коснутся непосредственно автовладельцев. Соответствующие пояснения по новым правилам дали в ГИБДД. Во-первых, диагностические карты с начала весны станут полностью электронными. Это значит, что выдавать на руки лист А4 с результатами проверки машины больше не будут. Напомним, этот документ подтверждает допуск ТС к участию в дорожном движении.

Храниться все диагностические карты будут в базе ЕАИСТО (единой информационной системы технического осмотра). При необходимости можно будет получить выписку из неё на бумажном носителе. В случае если необходима информация о наличии действующей диагностической карты, а также о сроках её действия, то после 1 марта этого года её можно будет получить на официальном сайте ГИБДД.

При этом все диагностические карты, которые были оформлены операторами техосмотра до даты вступления в силу изменений, касающихся ТО, останутся действующими вплоть до того, как наступит срок проведения следующей проверки.

Напомним, согласно действующим нормам, от прохождения техосмотра освобождены принадлежащие физлицам легковые автомобили и мотоциклы в возрасте до четырёх лет. Тот транспорт, которому меньше десяти лет, необходимо проверять раз в два года, старше десяти – раз в год. В свою очередь, грузовым машинам с максимальной массой от 3,5 тонн, автомобилям со спецсигналами и учебному транспорту требуется проходить ТО раз в год, а если ТС старше пяти лет – раз в полгода.

Также в ГИБДД отметили, что для проведения техосмотра автовладельцы могут обратиться к любому оператору и в любой пункт техосмотра (вне зависимости от места госрегистрации ТС). Посмотреть полный перечень компаний, предоставляющих соответствующие услуги, можно на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Ранее мы сообщали о том, что диагностические карты будут аннулироваться, если при проверке состояния транспортного средства станет известно о том, что техосмотр должным образом проведён не был. Кроме того, в начале весны следующего года власти намерены ввести штрафы в размере 2 тыс. рублей для автовладельцев, которые будут ездить на машинах, вовремя не отправленных на ТО.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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1 комментарий
21.01.2021 13:55
Константин Защитавконтактегавно

что толку от этого ТО? Коммерческий транспорт всё равно толком проверять ни кто не будет.

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