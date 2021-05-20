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  • Власти хотят узаконить автоматическое списание штрафов за нарушения ПДД. Скидка останется

Власти хотят узаконить автоматическое списание штрафов за нарушения ПДД. Скидка останется

20.05.2021 117 0 0

С предложением по внесению соответствующих изменений выступает Министерство юстиции РФ. Возможный срок вступления в силу пока не называется.

 

На российских дорогах установлено множество камер фиксации нарушений ПДД, так что штрафы ежегодно выписываются, без преувеличения, миллионами. Однако не все водители оплачивают взыскания: некоторые просто игнорируют «письма счастья» и иногда успевают накопить солидную сумму, прежде чем их через суд временно лишат прав (как показал опыт, эта мера довольно действенная).

Чтобы сократить количество неплательщиков штрафов за нарушения ПДД, в Минюсте предложили производить взыскание штрафов в автоматическом режиме. Речь идёт о так называемых «просроченных» платежах, которые, в случае одобрения законопроекта, будут списываться со счёта автовладельца.

Об инициативе стало известно в ходе Петербургского международного юридического форума: как сообщает ТАСС, о готовящихся поправках, касающихся упрощённого порядка взыскания штрафов с нарушителей правил дорожного движения, рассказал заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.

Стоит отметить, что такой вариант оставляет в силе действующую норму, которая касается 50-процентной скидки на уплату ряда штрафов в течение 20 дней с момента появления постановления. Напомним, «дисконт» не предоставляется тем, кто был пойман на повторных и серьёзных нарушениях ПДД, к примеру, на очередном проезде на «красный» или на вождении в состоянии опьянения. Так как списываться «на автомате» будут только «просроченные» штрафы, у автовладельцев будет возможность выбрать – оплатить ли им половину штрафа пораньше или нет. Срок для добровольного исполнения останется прежним – 60 дней.

Также у водителей, получивших «письма счастья» останется возможность, предусмотренная актуальной редакцией КоАП: обжаловать наказание в течение 10 дней. Некоторые водители не платят штрафы именно из-за того, что хотят оспорить вынесенное не в их пользу решение. Хотя законом предусмотрена возможность подать жалобу на постановление даже в случае уплаты штрафа со скидкой. Если автовладельца признают невиновным, ему возвращают деньги.

Пока что систему обжалования некорректных штрафов за нарушения ПДД сложно назвать удобной: автовладельцам приходится ездить в подразделения ГИБДД, выписавшие постановления или отправлять им письмо по обычной почте. Однако уже ближайшей осенью должна начать работать электронная система оспаривания ошибочных взысканий с водителей.

На данный момент законопроект, который предполагает введение автоматического списания штрафов за нарушения ПДД со счетов должников, находится на согласовании. После того, как документ окончательно подготовят, его опубликуют на портале для размещения проектов нормативно-правовых актов, чтобы тот прошёл процедуру общественного обсуждения. Возможный срок вступления изменений в силу пока не сообщается.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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