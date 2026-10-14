Вместо «электричек»: Acura готовит приключенческий SUV и большой 8-местный кроссовер

Премиальный бренд Acura компании Honda намерен в ближайшие годы существенно расширить модельный ряд в США. В 2028 году появятся гибридный кроссовер Acura RDX четвертого поколения и приключенческий кроссовер (люксовый аналог Honda Passport TrailSport). Затем на рынок выйдет абсолютно новый трёхрядный флагманский кроссовер, стоящий на ступеньку выше Acura MDX.

Бренд Acura был создан в 1986 году специально для США, пик его продаж пришёлся на середину 2000-х — тогда ему удавалось реализовывать более 200 000 машин в год. Сейчас Acura находится в несколько затруднительном положении вместе с материнской компанией Honda из-за того, что ранее в этом году руководство Honda отказалось от запуска новых электромобилей в США и развернуло стратегию развития в сторону гибридов. Из-за этого разворота затянулось обновление модельного ряда Acura. Например, среднеразмерный кроссовер Acura RDX третьего поколения был снят с производства в мае этого года, а «четвёртый» RDX пока не готов. Сейчас Acura производит всего три модели — компактный кроссовер ADX, среднеразмерный по американским меркам кроссовер MDX и компактный лифтбек Integra. Тем не менее даже с таким небольшим модельным рядом Acura за первые три квартала 2026 года сумела нарастить продажи в США на 4,4% до 103 668 автомобилей. Lexus за тот же период продал в США примерно в 2,5 раза больше автомобилей.

2027 год, скорее всего, будет для Acura провальным, так как у дилеров уже закончатся остатки выбывших моделей, а новинки ещё не будут готовы. Но после 2028 года Acura рассчитывает на мощный рост продаж за счёт новых нацеленных на успех моделей.

13 октября пресс-служба Acura официально анонсировала для США новый большой 8-местный кроссовер, слухи о котором ходили ещё летом. Этот кроссовер будет заметно крупнее нынешнего 7-местного Acura MDX четвёртого поколения, габаритная длина которого составляет 5039 мм. Новый флагманский кроссовер будет и у компании Honda, он будет стоять на ступеньку выше нынешнего Honda Pilot. Увы, сроки появления этих флагманских кроссоверов пока не названы, зато известно, что компания Honda готовит для них некую новую гибридную силовую установку на базе бензинового V6.

Тизер нового приключенческого кроссовера Acura

Ближайшей по срокам выхода новинкой Acura станет приключенческий кроссовер, проиллюстрированный на данный момент тизером с колесом, обутым в «зубастую» шину. Этот кроссовер появится в первой половине 2028 года. Подробности о нём пресс-служба Acura не сообщает, но американские СМИ уверяют, что это будет люксовый клон весьма успешного Honda Passport TrailSport.

Показанный в мае этого года концептуальный кроссовер Acura, который, предположительно, превратится в RDX четвертого поколения

Также в 2028 году на рынок выйдет Acura RDX четвертого поколения с гибридной силовой установкой. Скорее всего, «четвёртый» RDX будет похож или полностью идентичен снаружи концепту, показанному в мае этого года, когда компания Honda обнародовала новую стратегию развития в США.

Добавим, что в августе этого года Acura показала концепт нового спорткара Nexera Vision, но, к сожалению, пока нет никаких признаков того, что в обозримой перспективе он превратится в серийную модель.

