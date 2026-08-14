Двухместный спорткар Acura Nexera Vision показал новое направление дизайна бренда

Марка Acura, принадлежащая японской компании Honda, отмечает 40-летний юбилей. К этому событию она приурочила презентацию концепта Acura Nexera Vision, который призван продемонстрировать новый язык дизайна бренда. Живая презентация спортивного шоу-кара прошла 14 августа 2026 года в рамках ежегодного мероприятия Monterey Car Week, которое проходит в Калифорнии.

На фото: концепт Acura Nexera Vision

Как рассказали в пресс-службе Acura, Nexera Vision был разработан в калифорнийской студии Acura Design, расположенной в Лос-Анджелесе, под руководством Ясутаке Цучиды, занимающего должности креативного директора марки и вице-президента по автомобильному дизайну.

Шоу-кар представляет собой спортивный трёхдверный лифтбек, рассчитанный лишь на водителя и одного пассажира. Концепт японской марки получил боковые двери, открывающиеся вверх и вбок (конструкция «крылья бабочки»), а также заострённый «нос», большие воздухозаборники, интегрированные в капот с карбоновым разделителем с подсветкой (этот элемент продолжается в нижней части переднего бампера).

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Подсветку получил и логотип бренда, расположенный на кромке передней части. Нижняя часть бампера со сплиттером тоже созданы из углеволокна, аналогично боковым юбкам, нижней части заднего бампера с диффузором, проёмам дверей, кроме того, карбоновые элементы можно увидеть в оформлении шестиспицевых 22-дюймовых колёсных дисков, за которыми располагаются карбон-керамические тормоза Brembo. На корме установлено активное антикрыло.

Одной из главных особенностей шоу-кара Acura Nexera Vision является его светотехника: речь идёт о расходящихся светодиодных лучах фар и задних фонарей, которые остаются скрытыми до тех пор, пока их не включат. При этом производитель отметил, что этот «уникальный световой стиль будет использоваться при разработке будущих моделей Acura, начиная с RDX Hybrid следующего поколения».

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Напомним, схожие лучи можно было увидеть в оформлении экстерьера безымянного прототипа нового гибридного кроссовера Acura, который был показан в мае 2026 года в ходе презентации новой стратегии развития Honda Motor, которая рассчитана на ближайшие три года. При этом первый тизер RDX следующей генерации производитель показал ещё в январе текущего года.

На фото: салон концепта Acura Nexera Vision 1 / 3 На фото: салон концепта Acura Nexera Vision 2 / 3 На фото: салон концепта Acura Nexera Vision 3 / 3

Интерьер концепта Acura Nexera Vision футуристичен и выполнен в монохромной гамме с контрастными вставками цвета фуксии. Шоу-кар получил пару интегрированных в пол кресел, которые имеют фиксированное положение, при этом педали и рулевое колесо водитель может отрегулировать под себя. Перед ним располагается штурвал вместо привычного рулевого колеса, а также изогнутый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки.

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Многие элементы салона выполнены из углеволокна, плюс есть детали из переработанного алюминия, а для отделки используется алькантара и переработанная натуральная кожа. О технике концепта Acura Nexera Vision в компании не рассказали.