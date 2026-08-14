Лифтбек ×
  • Двухместный спорткар Acura Nexera Vision показал новое направление дизайна бренда

Двухместный спорткар Acura Nexera Vision показал новое направление дизайна бренда

14.08.2026 44 0 0
Двухместный спорткар Acura Nexera Vision показал новое направление дизайна бренда

Некоторые решения, продемонстрированные с помощью концепта, впоследствии найдут отражение в грядущих серийных моделях японской марки. К примеру, кроссовер RDX получит схожую светотехнику.

Марка Acura, принадлежащая японской компании Honda, отмечает 40-летний юбилей. К этому событию она приурочила презентацию концепта Acura Nexera Vision, который призван продемонстрировать новый язык дизайна бренда. Живая презентация спортивного шоу-кара прошла 14 августа 2026 года в рамках ежегодного мероприятия Monterey Car Week, которое проходит в Калифорнии.

На фото: концепт Acura Nexera Vision

Как рассказали в пресс-службе Acura, Nexera Vision был разработан в калифорнийской студии Acura Design, расположенной в Лос-Анджелесе, под руководством Ясутаке Цучиды, занимающего должности креативного директора марки и вице-президента по автомобильному дизайну.

Шоу-кар представляет собой спортивный трёхдверный лифтбек, рассчитанный лишь на водителя и одного пассажира. Концепт японской марки получил боковые двери, открывающиеся вверх и вбок (конструкция «крылья бабочки»), а также заострённый «нос», большие воздухозаборники, интегрированные в капот с карбоновым разделителем с подсветкой (этот элемент продолжается в нижней части переднего бампера).

1 / 2
2 / 2

Подсветку получил и логотип бренда, расположенный на кромке передней части. Нижняя часть бампера со сплиттером тоже созданы из углеволокна, аналогично боковым юбкам, нижней части заднего бампера с диффузором, проёмам дверей, кроме того, карбоновые элементы можно увидеть в оформлении шестиспицевых 22-дюймовых колёсных дисков, за которыми располагаются карбон-керамические тормоза Brembo. На корме установлено активное антикрыло.

Одной из главных особенностей шоу-кара Acura Nexera Vision является его светотехника: речь идёт о расходящихся светодиодных лучах фар и задних фонарей, которые остаются скрытыми до тех пор, пока их не включат. При этом производитель отметил, что этот «уникальный световой стиль будет использоваться при разработке будущих моделей Acura, начиная с RDX Hybrid следующего поколения».

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Напомним, схожие лучи можно было увидеть в оформлении экстерьера безымянного прототипа нового гибридного кроссовера Acura, который был показан в мае 2026 года в ходе презентации новой стратегии развития Honda Motor, которая рассчитана на ближайшие три года. При этом первый тизер RDX следующей генерации производитель показал ещё в январе текущего года.

На фото: салон концепта Acura Nexera Vision
На фото: салон концепта Acura Nexera Vision
1 / 3
На фото: салон концепта Acura Nexera Vision
На фото: салон концепта Acura Nexera Vision
2 / 3
На фото: салон концепта Acura Nexera Vision
На фото: салон концепта Acura Nexera Vision
3 / 3

Интерьер концепта Acura Nexera Vision футуристичен и выполнен в монохромной гамме с контрастными вставками цвета фуксии. Шоу-кар получил пару интегрированных в пол кресел, которые имеют фиксированное положение, при этом педали и рулевое колесо водитель может отрегулировать под себя. Перед ним располагается штурвал вместо привычного рулевого колеса, а также изогнутый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки.

1 / 2
2 / 2

Многие элементы салона выполнены из углеволокна, плюс есть детали из переработанного алюминия, а для отделки используется алькантара и переработанная натуральная кожа. О технике концепта Acura Nexera Vision в компании не рассказали.

США спортивные авто концепты выставки новинки лифтбек Acura Acura RDX
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Двое из ларца, одинаковых не с лица: первый обзор кроссоверов Tenet Plus L4 и L6 Кроссоверы L4 и L6 – первые модели нового российского бренда Tenet Plus, созданного холдингом АГР совместно с китайской компанией Defetoo. Эти модели известны миру под маркой Lepas, но тепер... 1114 0 1 13.08.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Может ли моторное масло снизить расход топлива Когда автомобиль начинает потреблять больше топлива, моторное масло обычно оказывается далеко не первым пунктом в списке подозреваемых. Владелец проверяет давление в шинах, свечи, форсунки,... 2577 2 1 12.08.2026
Статьи / Грузовики и автобусы Электрические грузовики: неужели это правда выгодно? Похоже, наступает тот самый неловкий момент, когда скептицизм в отношении электромобилей начинает уступать место прагматичному расчету. Опыт ведущих индустриальных держав показывает, что эле... 906 0 0 12.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 48039 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 45184 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 11123 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
10 Офлайн: почему настоящая роскошь будущего – право не обновлять прошивк...
6 5 причин покупать и не покупать ВАЗ-2107
4 «Пчёлка» вернулась и готова всех покусать: представлен новый Dodge Cha...
Новые комментарии
Change privacy settings