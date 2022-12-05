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  • Внедорожник Fering Pioneer с запасом хода в 7000 км задерживается, но деньги на него есть

Внедорожник Fering Pioneer с запасом хода в 7000 км задерживается, но деньги на него есть

05.12.2022 308 0 2

Британская компания Fering Technologies разрабатывает самый дальнобойный в мире внедорожник с брутальным дизайном и фантастической проходимостью, его серийное производство должно начаться в 2024 году.

Компания Fering анонсировала внедорожник Pioneer в сентябре прошлого года с намерением запустить его в производство в первой половине 2022 года, но этого не случилось, новых пресс-релизов от компании не было и о ней стали потихоньку забывать, и вот сегодня пришла новость о том, что компания живёт и здравствует, просто планы, как водится у стартапов, пришлось немного скорректировать.

Напомним, что компанию Fering (базируется в пригороде Лондона) основал в 2019 году опытный британский инженер Бен Скотт-Геддес, ранее занимавшийся разработкой суперкаров в McLaren, BMW, Caparo и Ferrari. Свежий пресс-релиз сообщает, что первый прототип внедорожника Pioneer благополучно завершил цикл изнуряющих испытаний — теперь, его разберут до винтика для анализа, затем модернизируют и вместе с двумя другими прототипами, которые планируется построить в начале 2023 года, он отправится на клиентские испытания для подготовки финальных изменений перед началом мелкосерийного производства в 2024 году. В пресс-релизе сказано, что проект Pioneer буквально покорил инвесторов, так что средств для его разработки и выпуска достаточно.

Pioneer — это рамный внедорожник, рама и несущая часть кузова изготовлены из алюминиевых профилей, усиленных композитными панелями. Наружные панели изготовлены из плотной водонепроницаемой ткани, которую невозможно поцарапать, а в случае появления порезов несложно заменить (в виде опции предлагается наружная отделка из жёсткого композита).

Габаритная длина Pioneer — 5526 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1974 мм в стандартном положении подвески с дорожный просветом в 435 мм. При езде по бездорожью дорожный просвет можно увеличить до 800 мм, при езде по дорогам с твёрдым покрытием — уменьшить до 300 мм. Высокая проходимость достигается за счёт применения колёсных редукторов и грузовых 22,5-дюймовых колёс, обутых в шины с высоким профилем. Заявленная глубина преодолеваемого брода — 1,4 м. Разработчики утверждают, что Pioneer сможет вскарабкаться на 60-процентный уклон и переехать через препятствие высотой до полуметра.

Pioneer планируется оснащать гибридной силовой установкой последовательного типа: колёса вращают два электромотора (по одному на ось), их максимальный совокупный крутящий момент — 800 Нм (в прошлом году обещали 600 Нм). Расположенный спереди компактный биодизельный ДВС мощностью 95 л.с. механически не связан с колёсами и используется в качестве генератора электроэнергии, которая накапливается в буферной литий-титанатной батарее со съёмными модулями (их расположение может варьироваться в зависимости от назначения машины). Запас хода на электротяге небольшой — всего 80 км, зато в гибридном режиме с топливным баком максимального объёма Pioneer сможет проехать 7000 км на одной заправке. Бак может занимать всю внутреннюю часть рамы, но если дальнобойность в 7000 км не требуется, то часть этого объёма можно занять баком с питьевой водой. Максимальная скорость — 125 км/ч.

Заявленная снаряженная масса Pioneer — всего 1,5 т, грузоподъёмность — тоже 1,5 т. В виде опции будет предложена трёхосная модификация с дополнительной полезной площадью и большей грузоподъёмностью. Вместо биодизельного ДВС в качестве генератора можно использовать любой другой мотор, в том числе водородный электрохимический генератор. Цена Pioneer составит около 150 тысяч фунтов стерлингов и будет сильно зависеть от конкретной конфигурации — одно дело машина для спасательных служб, другое — внедорожник для кругосветки.

Добавим, что сегодня состоялась премьера конкурирующего электрического внедорожника от шотландского стартапа Munro Vehicles, что, видимо, и побудило Fering Technologies напомнить миру о себе.

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