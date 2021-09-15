Внедорожник Fering Pioneer: кузов-тряпка, алюминиевая рама-гроб и запас хода до 7000 км

Молодая британская компания Fering Technologies анонсировала гибридный экстремальный внедорожник с невероятными техническими характеристиками. Мы бы сочли их фикцией, но за разработкой стоят очень уважаемые и опытные автомобильные инженеры. Мелкосерийное производство Fering Pioneer должно начаться в следующем году.

Компанию Fering Technologies основал британский инженер и предприниматель Бен Скотт-Геддес, у которого богатый послужной список: совместная работа над McLaren F1 с легендарным Гордоном Мюрреем, затем работа в BMW над гоночным прототипом V12 LMR, затем работа над дорожным суперкаром с тандемной посадкой Caparo T1, затем пост технического директора Ferrari, где Скотт-Геддес руководил разработкой гибридной модели SF90. В 2019 году Скотт-Геддес задумался о собственной автомобильной компании, никак не связанной со спорткарами: он захотел создать надёжную и выносливую машину, на которой можно было бы совершить кругосветку. Сейчас команда Fering Technologies состоит из двух десятков опытных специалистов и они всерьёз намерены в первой половине следующего года начать выпуск своей первой и пока единственной модели с заводским индексом FP1 и коммерческим названием Pioneer.

Pioneer — это рамный внедорожник с последовательной гибридной силовой установкой. Рама выполненная из алюминиевых труб и сверху, извините, напоминает гроб, всё внутреннее пространство которого может быть использовано для топливного резервуара. Дополнительную прочность алюминиевой конструкции придают композитные панели. Каркас кузова тоже сделан из алюминия, а роль наружных панелей выполняет плотная водонепроницаемая ткань, которую невозможно поцарапать, а в случае появления порезов несложно заменить. Впрочем, по желанию заказчика внедорожник можно будет снабдить и более презентабельной на вид жёсткой отделкой из композитного материала.



Картинок салона пока нет, но утроен он примерно также, как у Hummer H1, то есть кресла сдвинуты к бокам кузова, а центральная часть занята «железом». У Fering Pioneer на ней могут располагаться съёмные блоки литий-титанатной АКБ, хорошо выдерживающей экстремальные погодные условия. Эти блоки можно разместить также над задней осью, если максимальная грузовместимость не требуется. В виде опции будет предложена трёхосная модификация с дополнительной полезной площадью и большей грузоподъёмностью.



Габаритная длина стандартной двухосной версии — 5526 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1974 мм, но высота может меняться, так как дорожный просвет регулируемый: в верхнем положении кузова он составляет 800 мм и достигается за счёт применения колёсных редукторов и грузовых 22,5-дюймовых колёс, обутых в шины с высоким профилем. Заявленная глубина преодолеваемого брода — 1,4 м! Сообщается также, что Pioneer сможет вскарабкаться на 60-процентный уклон и переехать через препятствие высотой до полуметра.



Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на каждую ось), выдающих совокупно 600 Нм (мощность разработчики не раскрывают), и биодизельного ДВС, который, как сообщает британский журнал Autocar, позаимствован у малолитражек smart – с 800 кубов рабочего объёма снимается 95 л.с. ДВС механически не связан с колёсами и используется в качестве генератора электроэнергии. Батарейный запас хода составляет всего 80 км, зато в гибридном режиме и с топливным баком максимального объёма Pioneer может проехать 7000 км! Снаряженная масса при этом — всего 1,5 т, грузоподъёмность — тоже 1,5 т.



Fering Pioneer может стать идеальным автомобилем для спасательных служб, работающих в экстремальных условиях, и любителей хардкорных многодневных оффроудных приключений. Если запас хода в 7000 км не нужен, то часть объёма в раме можно отдать под баки с водой. Тяговая АКБ может пригодиться не только для езды в безвыхлопном режиме, но и для питания специнструментов, — её блоки можно вынуть из машины и отнести туда, куда Pioneer подъехать не может: ущелье, завал, крыша дома и т.д. Вместо дизеля smart в качестве генератора можно использовать любой другой мотор, а также водородный электрохимический генератор — в таком случае Fering Pioneer будет полностью экологически чистым. Возможности для модернизации и кастомизации — широчайшие.



Стоить британский Pioneer будет дорого — от 150 тысяч фунтов стерлингов (15,2 млн рублей в переводе по текущему курсу). В год Fering Technologies планирует выпускать по 150-200 внедорожников.

