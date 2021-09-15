Гибридные авто ×
  • Внедорожник Fering Pioneer: кузов-тряпка, алюминиевая рама-гроб и запас хода до 7000 км

Внедорожник Fering Pioneer: кузов-тряпка, алюминиевая рама-гроб и запас хода до 7000 км

15.09.2021 189 0 0

Молодая британская компания Fering Technologies анонсировала гибридный экстремальный внедорожник с невероятными техническими характеристиками. Мы бы сочли их фикцией, но за разработкой стоят очень уважаемые и опытные автомобильные инженеры. Мелкосерийное производство Fering Pioneer должно начаться в следующем году.

 

Компанию Fering Technologies основал британский инженер и предприниматель Бен Скотт-Геддес, у которого богатый послужной список: совместная работа над McLaren F1 с легендарным Гордоном Мюрреем, затем работа в BMW над гоночным прототипом V12 LMR, затем работа над дорожным суперкаром с тандемной посадкой Caparo T1, затем пост технического директора Ferrari, где Скотт-Геддес руководил разработкой гибридной модели SF90. В 2019 году Скотт-Геддес задумался о собственной автомобильной компании, никак не связанной со спорткарами: он захотел создать надёжную и выносливую машину, на которой можно было бы совершить кругосветку. Сейчас команда Fering Technologies состоит из двух десятков опытных специалистов и они всерьёз намерены в первой половине следующего года начать выпуск своей первой и пока единственной модели с заводским индексом FP1 и коммерческим названием Pioneer.

Pioneer — это рамный внедорожник с последовательной гибридной силовой установкой. Рама выполненная из алюминиевых труб и сверху, извините, напоминает гроб, всё внутреннее пространство которого может быть использовано для топливного резервуара. Дополнительную прочность алюминиевой конструкции придают композитные панели. Каркас кузова тоже сделан из алюминия, а роль наружных панелей выполняет плотная водонепроницаемая ткань, которую невозможно поцарапать, а в случае появления порезов несложно заменить. Впрочем, по желанию заказчика внедорожник можно будет снабдить и более презентабельной на вид жёсткой отделкой из композитного материала.

Картинок салона пока нет, но утроен он примерно также, как у Hummer H1, то есть кресла сдвинуты к бокам кузова, а центральная часть занята «железом». У Fering Pioneer на ней могут располагаться съёмные блоки литий-титанатной АКБ, хорошо выдерживающей экстремальные погодные условия. Эти блоки можно разместить также над задней осью, если максимальная грузовместимость не требуется. В виде опции будет предложена трёхосная модификация с дополнительной полезной площадью и большей грузоподъёмностью.

Габаритная длина стандартной двухосной версии — 5526 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1974 мм, но высота может меняться, так как дорожный просвет регулируемый: в верхнем положении кузова он составляет 800 мм и достигается за счёт применения колёсных редукторов и грузовых 22,5-дюймовых колёс, обутых в шины с высоким профилем. Заявленная глубина преодолеваемого брода — 1,4 м! Сообщается также, что Pioneer сможет вскарабкаться на 60-процентный уклон и переехать через препятствие высотой до полуметра.

Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на каждую ось), выдающих совокупно 600 Нм (мощность разработчики не раскрывают), и биодизельного ДВС, который, как сообщает британский журнал Autocar, позаимствован у малолитражек smart – с 800 кубов рабочего объёма снимается 95 л.с. ДВС механически не связан с колёсами и используется в качестве генератора электроэнергии. Батарейный запас хода составляет всего 80 км, зато в гибридном режиме и с топливным баком максимального объёма Pioneer может проехать 7000 км! Снаряженная масса при этом — всего 1,5 т, грузоподъёмность — тоже 1,5 т.

Fering Pioneer может стать идеальным автомобилем для спасательных служб, работающих в экстремальных условиях, и любителей хардкорных многодневных оффроудных приключений. Если запас хода в 7000 км не нужен, то часть объёма в раме можно отдать под баки с водой. Тяговая АКБ может пригодиться не только для езды в безвыхлопном режиме, но и для питания специнструментов, — её блоки можно вынуть из машины и отнести туда, куда Pioneer подъехать не может: ущелье, завал, крыша дома и т.д. Вместо дизеля smart в качестве генератора можно использовать любой другой мотор, а также водородный электрохимический генератор — в таком случае Fering Pioneer будет полностью экологически чистым. Возможности для модернизации и кастомизации — широчайшие.

Стоить британский Pioneer будет дорого — от 150 тысяч фунтов стерлингов (15,2 млн рублей в переводе по текущему курсу). В год Fering Technologies планирует выпускать по 150-200 внедорожников.

внедорожник новинки гибридные авто Fering Fering Pioneer

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты «Комбо-устройство… без радар-детектора». Обзор видеорегистратора iBOX Roadscan WiFi GPS Dual Нужен ли в комбо-устройстве эфирный радар-детектор? Многие уже считают, что нет… Ложные сигналы от помех (хотя их с эволюцией детекторов становится все меньше) всем уже надоели, а для спокой... 25 0 0 15.09.2021
Статьи / Авто с пробегом Opel Insignia с пробегом: крепкие разнообразные подвески и абсурдные турбомоторы Инсигния кажется неплохим вариантом для тех, кто ищет не слишком дорогой, но по-европейски добротный «недопремиум» – чтобы ездить с комфортом, но не тратиться так много, как на BMW или Audi.... 179 0 0 15.09.2021
Статьи / Авто недели Почти GL, но на полмиллиона дешевле: стоит ли покупать Mercedes-Benz R-class за 1,2 миллиона Полноприводный длиннобазный Mercedes длиной более 5 метров и в возрасте менее 10 лет – сколько он может стоить? За GL в таком возрасте просят уже 2 миллиона, а то и больше, да и M-class буде... 3044 4 1 14.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 58030 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57753 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 33309 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings