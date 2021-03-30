Внедорожник на подходе: GMC засветила пятидверный Hummer EV

Название «Хаммер» знакомо многим: с 1992 года американский концерн General Motors выпускал под соответствующей маркой гражданские внедорожники. Напомним, в основе машин Hummer лежали военные автомобили Humvee. Позже, в 2008-ом, производитель пытался продать этот бренд, тогда в роли покупателя выступала китайская компания Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery. Но сделка так и не была заключена, так что в итоге через несколько лет в GM решили ликвидировать подразделение. В начале 2020-го появилась информация о том, что известное многим имя возвращается на автомобильный рынок: название решили отдать семейству электромобилей марки GMC. Первенец – пикап Hummer EV – был представлен в октябре прошлого года. А совсем скоро появится и вторая анонсированная новинка.

Премьера нового внедорожника бренда GMC пройдёт через несколько дней, 3 апреля. А пока что компания продолжает подогревать интерес поклонников: недавно в сети был опубликован очередной видеотизер. Судя по этому ролику, где автомобиль видет только в профиль, оформление SUV мало чем будет отличаться от пикапа Hummer EV, который лёг в основу будущей новинки. Вероятно, дизайн передней части останется неизменным: сохранит массивный бампер с крупными буксировочными проушинами и интегрированными в него «противотуманками», а также заглушку с названием модели на месте традиционной решётки радиатора, которая визуально объединена с узкой светодиодной головной оптикой.



На фото: пикап GMC Hummer EV

У внедорожника GMC Hummer будет традиционный для SUV пятидверный кузов, объёмный багажник, антенна акулий плавник на крыше и полноразмерное запасное колесо, закреплённое на пятой двери. Не исключено, что у модели будут версии с третьим рядом сидений, но в компании эту информацию пока не подтвердили. В остальном же салон, скорее всего, также повторит пикап. Речь идёт в том числе о виртуальной «приборке» диагональю 12,3 дюйма и мультимедийной системе с тачскрином диагональю 13,4 дюйма.



О «начинке» новинки в GMC не говорят, но, вероятно, она полностью перейдёт внедорожнику от «электрогрузовика». Он базируется на модульной платформе с независимой подвеской всех колёс и тяговой батареей Ultium. У топовой версии три электромотора: один располагается на передней оси, два – на задней. Совокупная мощность установки составляет 1014 л.с., а максимальный крутящий момент – 15 590 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) пикапу требуется 3,0 секунды. Без подзарядки он сумеет проехать до 563 км (расчёт вели по циклу EPA). Кроме того, в линейке будет ещё одна версия с трёхмоторной установкой (811 л.с.), а также вариант с двумя электродвигателями (634 л.с.).



Производство пикапа налажено на детройтском заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck). Здесь же впоследствии будет выпускаться и внедорожник Hummer EV. Ни цены, ни сроки, когда новинка появится у американских дилеров, пока не сообщаются. Напомним, «зелёный» грузовик появится в продаже осенью 2021 года, причём первой на рынок выйдет топовая версия. Кстати, недавно стало известно, что первый экземпляр электропикапа на аукционе продали за 2,5 млн долларов (эквивалентно почти 190 млн рублей по текущему курсу).

