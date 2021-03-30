Новинки ×

Внедорожник на подходе: GMC засветила пятидверный Hummer EV

30.03.2021 143 0 0

Стала известна дата премьеры электрической новинки сегмента SUV: автомобиль представят 3 апреля 2021-го.

 

Название «Хаммер» знакомо многим: с 1992 года американский концерн General Motors выпускал под соответствующей маркой гражданские внедорожники. Напомним, в основе машин Hummer лежали военные автомобили Humvee. Позже, в 2008-ом, производитель пытался продать этот бренд, тогда в роли покупателя выступала китайская компания Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery. Но сделка так и не была заключена, так что в итоге через несколько лет в GM решили ликвидировать подразделение. В начале 2020-го появилась информация о том, что известное многим имя возвращается на автомобильный рынок: название решили отдать семейству электромобилей марки GMC. Первенец – пикап Hummer EV – был представлен в октябре прошлого года. А совсем скоро появится и вторая анонсированная новинка.

Премьера нового внедорожника бренда GMC пройдёт через несколько дней, 3 апреля. А пока что компания продолжает подогревать интерес поклонников: недавно в сети был опубликован очередной видеотизер. Судя по этому ролику, где автомобиль видет только в профиль, оформление SUV мало чем будет отличаться от пикапа Hummer EV, который лёг в основу будущей новинки. Вероятно, дизайн передней части останется неизменным: сохранит массивный бампер с крупными буксировочными проушинами и интегрированными в него «противотуманками», а также заглушку с названием модели на месте традиционной решётки радиатора, которая визуально объединена с узкой светодиодной головной оптикой.

На фото: пикап GMC Hummer EV

У внедорожника GMC Hummer будет традиционный для SUV пятидверный кузов, объёмный багажник, антенна акулий плавник на крыше и полноразмерное запасное колесо, закреплённое на пятой двери. Не исключено, что у модели будут версии с третьим рядом сидений, но в компании эту информацию пока не подтвердили. В остальном же салон, скорее всего, также повторит пикап. Речь идёт в том числе о виртуальной «приборке» диагональю 12,3 дюйма и мультимедийной системе с тачскрином диагональю 13,4 дюйма.

О «начинке» новинки в GMC не говорят, но, вероятно, она полностью перейдёт внедорожнику от «электрогрузовика». Он базируется на модульной платформе с независимой подвеской всех колёс и тяговой батареей Ultium. У топовой версии три электромотора: один располагается на передней оси, два – на задней. Совокупная мощность установки составляет 1014 л.с., а максимальный крутящий момент – 15 590 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) пикапу требуется 3,0 секунды. Без подзарядки он сумеет проехать до 563 км (расчёт вели по циклу EPA). Кроме того, в линейке будет ещё одна версия с трёхмоторной установкой (811 л.с.), а также вариант с двумя электродвигателями (634 л.с.).

Производство пикапа налажено на детройтском заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck). Здесь же впоследствии будет выпускаться и внедорожник Hummer EV. Ни цены, ни сроки, когда новинка появится у американских дилеров, пока не сообщаются. Напомним, «зелёный» грузовик появится в продаже осенью 2021 года, причём первой на рынок выйдет топовая версия. Кстати, недавно стало известно, что первый экземпляр электропикапа на аукционе продали за 2,5 млн долларов (эквивалентно почти 190 млн рублей по текущему курсу).

внедорожник электромобиль новинки GMC GMC Hummer EV

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Асимметричный рисунок протектора: просто для красоты или не только? Разбираемся вместе с Toyo Tires Последнее время все чаще можно заметить, что многие автомобили обуты в шины с необычным асимметричным рисунком протектора. Выглядят такие шины действительно агрессивно и дерзко. Так что, аси... 1810 0 0 29.03.2021
Статьи / Практика Замена лобового стекла: что нужно знать, отдавая машину на сервис Стекольные работы давно освоило множество гаражных мастеров, что, к сожалению, не говорит о том, что они с ними справляются качественно. Да и крупные автосервисы тоже частенько «косячат». Ка... 3741 0 1 29.03.2021
Статьи / Популярные вопросы Почему не стоит занижать стоимость автомобиля в договоре купли-продажи Недавно мы разобрались, кому нужно отчитываться в налоговую при продаже автомобиля и как можно сэкономить на налогах. Однако многие автовладельцы при продаже машины хотят сэкономить еще сил... 810 0 1 29.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 144635 33 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 121666 32 21 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 75404 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
87 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings