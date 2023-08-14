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Внедорожник Tank 400 готовится к старту продаж

14.08.2023 778 0 0

Сам производитель пока пиарит лишь топовый подзаряжаемый гибрид, однако у модели, как ожидается, будет и версия попроще.

В виде концепта китайский вездеход Tank 400 (брендом Tank владеет концерн Great Wall) дебютировал еще в 2021 году, серийную машину показали минувшей весной на автосалоне в Шанхае. А теперь марка перешла к следующему этапу продвижения модели: SUV еще раз продемонстрировали «поднебесным» профильным медиа, только уже с объявленными характеристиками; вдобавок опубликованы новые фирменные изображения.

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Внешне Tank 400 почти полностью повторил своего предвестника. Особенности дизайна экстерьера – нарочито грубые черты, фары с «бровями» дневных ходовых огней и вертикальные фонари (разумеется, оптика диодная), внушительные бамперы и распашная задняя дверь с запаской.

Длина новинки равна 4985 мм (с учетом запаски), ширина – 1960 мм, высота – 1900 мм, колесная база – 2850 мм. Для сравнения, размеры представленного в РФ внедорожника Tank 500: 4886/1934/1905 мм (у российской версии нет наружной запаски), расстояние между осями – те же 2850 мм. Как и остальные Тэнки, «четырехсотый» имеет рамную конструкцию с неразрезным задним мостом.

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Внутри – виртуальная приборка (у предсерийного SUV в приборке были «колодцы»), мультимедиа-система с крупным тачскрином и массивный центральный тоннель. Боковые дефлекторы обдува сделали круглыми. Любопытно, что, несмотря на габариты, Tank 400 исключительно пятиместный. Объем багажника – 566 литров, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 1803 литров.

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В списке оборудования Tank 400 еще значатся выдвижные подножки, панорамный люк, система активного шумоподавления, подогрев и вентиляция кресел, трехзонный климат-контроль, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

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Официально на данный момент представлен только полноприводный подзаряжаемый гибрид с установкой Hi4-T (аналогичная система недавно появилась в КНР у Tank 500). Такой Tank 400 имеет бензиновый турбомотор 2.0, девятиступенчатый автомат, в который встроен электродвигатель, и батарею емкостью 37,1 кВт*ч. Совокупная отдача – 408 л.с. и 750 Нм. Китайцы пишут, что с 0 до 100 км/ч «четырехсотый» якобы разгоняется за 6,8 секунды, а в чисто электрическом режиме он может проехать примерно 105 км по циклу WLTC. Между тем ранее Tank сертифицировал «четырехсотый» попроще – с 252-сильным турбодвигателем 2.0 (не исключено, что такой вариант дополнят 48-вольтовым довеском).

В Китае продажи Tank 400 стартуют до конца текущего года. Местные СМИ полагают, что модель окажется дешевле «пятисотого» (гибридный Tank 500 Hi4-T там стоит от 46 000 долларов, столько же просят и за «традиционный» SUV). Скорее всего, впоследствии «четырехсотый» доберется и до России.

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