Внезапный разрыв: концерн FCA отказался от слияния с Renault

Внезапный разрыв: концерн FCA отказался от слияния с Renault

55 0 0
Предполагается, что такое решение было принято из-за несогласия японского партнёра альянса с условиями сделки.
 

Концерны Renault и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) лишь в начале прошлой недели официально объявили о подготовке к объединению. Сумма сделки – 35 млрд долларов. По её итогам должна была быть создана единая компания, в которой акции распределились бы между партнёрами поровну. Однако этого союза не будет: как стало известно, совет директоров FCA под председательством Джона Элканна решил «немедленно отозвать» своё предложение о слиянии с Groupe Renault.

Fiat-Argo_Trekking-2019-1600-39

Согласно официальной информации, поступившей от итало-американского концерна, в FCA по-прежнему считают, что предложение о слиянии было убедительно обосновано, структура и сроки процедуры – «тщательно сбалансированы» и они позволили ли бы обеспечить внушительную выгоду для всех участников. Однако названа причина для отзыва предложения – это текущая политическая ситуация во Франции. По мнению руководства FCA, она якобы не способствует успешному проведению предполагаемой сделки.

Никаких иных объяснений в FCA не предоставили. Там лишь выразили искреннюю благодарность Группе Renault и её партнерам по альянсу – Nissan и Mitsubishi – за «конструктивное участие» в переговорах.

Renault-Captur-2018-1600-89

Можно предположить, что решение было принято в одностороннем порядке. Согласно сообщению Renault, совет директоров французского автопроизводителя продолжает «с интересом» изучать предложение FCA о слиянии. Однако, обсуждение пришлось отложить из-за соответствующей просьбы французского правительства, которое владеет 15% акций Рено. Также, по данным французских СМИ, против объединения концернов оказался и Nissan, у которого такая же доля акций Группы Renault. Ранее президент японской компании Хирото Саикава заявил, что планируемое слияние повлечёт за собой пересмотр нынешних отношений между Nissan и Renault. А по сведениям The Wall Street Journal, для правительства Франции важно сохранить франко-японский союз, так что чиновники хотели получить отсрочку для того, чтобы переубедить японских партнёров. Однако FCA в итоге просто отозвал своё предложение.

Во главе объединённой компании должен был оказаться Жан-Доминик Сенар (до того, как сменить Карлоса Гона на посту президента Renault, он возглавлял производителя шин Michelin). Если концерны всё-таки объединились бы, то в итоге на глобальном авторынке появился бы один из крупнейших игроков, который уступал бы по объёму продаж автомобилей только Группам Volkswagen и Toyota. Их прогнозируемый показатель оценивался в 8,7 млн машин. Если учитывать входящие в альянс Nissan и Mitsubishi, то суммарный объём вырос бы до 15 млн экземпляров.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, слияние позволило бы партнёрам на 40% сократить затраты на закупки комплектующих, на 30% – расходы на разработку новых моделей, на 20% – траты на производство. Экономия могла бы составить около 5 млрд евро в год. Предполагалось, что уже через 6 лет после заключения сделки будет достигнут максимальный эффект от объединения.

Авто и бизнес Авторынок За рубежом автопроизводители концерны объединение
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новая Kia Optima: первые изображения

Уже в этом году ожидается премьера нового поколения популярного корейского седана. Пользуясь шпионскими фотографиями, онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, что изменится в…

8398 3 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Lifan Solano

С одной стороны, вроде бы все знают, что китайские машины “нулевых” годов страдали от посредственной надёжности, при этом радуя хорошим оснащением за малые деньги. С другой стороны, конкретно Солано подкупает тем, что по…

2248 0 0
Статьи / История
Москвич-400-421 «Буратино»: как звали Папу Карло, и какой он был национальности?

Продолжаем наш рассказ о разработке первой послевоенной модели Московского завода малолитражных автомобилей, которая получила название «Москвич-400-420». Мы уже выяснили, что в большей степени она была адаптацией модели…

1920 0 1
Статьи / Финвопрос
Ездить или владеть: 5 случаев, когда лизинг оказывается выгоднее, чем кредит

Ключевым финансовым инструментом приобретения новых автомобилей в России остается кредит. Главная причина его популярности проста и понятна: автовладельцы привыкли «платить за свое», постепенно выкупая машину. На этом…

10999 2 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mercedes-Benz CLS-Class II c пробегом: новый V6 со старыми проблемами ГРМ и V8 c шансами на задиры

CLS второго поколения, отличающийся куда большим разнообразием версий в сравнении с первым (тут и полный привод, и даже универсалы), на поверку оказался машиной в целом не очень ломучей, однако требующей внимательного и…

946 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mercedes-Benz CLS-Class II с пробегом: кузов с секретами и пневмоподвеска, уязвимая для грязи

Казалось бы, что можно написать про премиальную машину, которая ещё недавно была в актуальном модельном ряду Mercedes-Benz, а большинство их обслуживается у официальных дилеров? Как выясняется, очень многое. Уже есть…

3324 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от…

4089 12 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

48479 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

37162 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

19349 14 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

31955 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23802 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

6395 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59876 8 8
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

16295 1 2
Тест-драйвы / Одиночные
Горячая приправа холодной войны: тест-драйв танка Т-62

Я кое-как свесил ноги в люк и упёрся рукой в броню башни. Водитель кричит: “Ты там крышку люка придерживай! А то грохнется на ноги, поломает (непечатное слово). И сам держись, сейчас поедем (два слова, обозначающих…

14709 2 11
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

75869 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

57055 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

54954 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?