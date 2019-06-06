Внезапный разрыв: концерн FCA отказался от слияния с Renault

Предполагается, что такое решение было принято из-за несогласия японского партнёра альянса с условиями сделки.

Концерны Renault и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) лишь в начале прошлой недели официально объявили о подготовке к объединению. Сумма сделки – 35 млрд долларов. По её итогам должна была быть создана единая компания, в которой акции распределились бы между партнёрами поровну. Однако этого союза не будет: как стало известно, совет директоров FCA под председательством Джона Элканна решил «немедленно отозвать» своё предложение о слиянии с Groupe Renault.

Согласно официальной информации, поступившей от итало-американского концерна, в FCA по-прежнему считают, что предложение о слиянии было убедительно обосновано, структура и сроки процедуры – «тщательно сбалансированы» и они позволили ли бы обеспечить внушительную выгоду для всех участников. Однако названа причина для отзыва предложения – это текущая политическая ситуация во Франции. По мнению руководства FCA, она якобы не способствует успешному проведению предполагаемой сделки.

Никаких иных объяснений в FCA не предоставили. Там лишь выразили искреннюю благодарность Группе Renault и её партнерам по альянсу – Nissan и Mitsubishi – за «конструктивное участие» в переговорах.

Можно предположить, что решение было принято в одностороннем порядке. Согласно сообщению Renault, совет директоров французского автопроизводителя продолжает «с интересом» изучать предложение FCA о слиянии. Однако, обсуждение пришлось отложить из-за соответствующей просьбы французского правительства, которое владеет 15% акций Рено. Также, по данным французских СМИ, против объединения концернов оказался и Nissan, у которого такая же доля акций Группы Renault. Ранее президент японской компании Хирото Саикава заявил, что планируемое слияние повлечёт за собой пересмотр нынешних отношений между Nissan и Renault. А по сведениям The Wall Street Journal, для правительства Франции важно сохранить франко-японский союз, так что чиновники хотели получить отсрочку для того, чтобы переубедить японских партнёров. Однако FCA в итоге просто отозвал своё предложение.

Во главе объединённой компании должен был оказаться Жан-Доминик Сенар (до того, как сменить Карлоса Гона на посту президента Renault, он возглавлял производителя шин Michelin). Если концерны всё-таки объединились бы, то в итоге на глобальном авторынке появился бы один из крупнейших игроков, который уступал бы по объёму продаж автомобилей только Группам Volkswagen и Toyota. Их прогнозируемый показатель оценивался в 8,7 млн машин. Если учитывать входящие в альянс Nissan и Mitsubishi, то суммарный объём вырос бы до 15 млн экземпляров.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, слияние позволило бы партнёрам на 40% сократить затраты на закупки комплектующих, на 30% – расходы на разработку новых моделей, на 20% – траты на производство. Экономия могла бы составить около 5 млрд евро в год. Предполагалось, что уже через 6 лет после заключения сделки будет достигнут максимальный эффект от объединения.