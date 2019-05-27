Давай поженимся: FCA сделал Renault предложение о слиянии

Руководство итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles официально направило в Groupe Renault предложение о слиянии на паритетной основе. Французская сторона взяла время на обдумывание, но, скорее всего, согласится.

FCA в течение последних месяцев отчаянно искал, к кому бы пришвартоваться, чтобы обеспечить себе выживание в будущем, неразрывно связанным с электромобилями и системами автономного вождения, о чём Колёса.ру подробно рассказывали в марте. Тогда в числе потенциальных партнёров назывались PSA, VW и Renault, и все они единодушно ответили на предложение о союзе со стороны Fiat Chrysler Automobiles отказом. На днях выяснилось, что яростные опровержения боссов Renault о возможном слиянии с FCA были ширмой, за которой велись переговоры о контурах будущей сделки, а сегодня FCA направил в Groupe Renault официальное предложение о создании совместной компании на паритетной основе, которая пока обозначена как Preeminent Global Automotive Group (можно перевести на русский как «Выдающаяся Глобальная Автомобильная группа»).

Если сделка состоится, то 50% акций новообразованной компании получат акционеры Renault, другие 50% – акционеры FCA, при этом уточняется, что нынешние акционеры FCA получат ещё и 2,5 млрд евро дивидендов в качестве компенсации разницы курса акций действующих компаний. Очевидно, что расчёты приблизительные, поскольку сегодня утром стоимость акций FCA и Renault взлетела более чем на 10% в связи с известием о возможном слиянии, и, судя по всему, именно ради повышения капитализации обеих компаний будущую сделку придали огласке на столь ранней стадии.

Groupe Renault своего согласия на слияние пока не дала, но западные СМИ сообщают, что союз уже одобрен французским правительством, а оно является главным акционером Renault (владеет 15% акций), так что шансы на позитивный исход очень высоки. Разумеется, столь крупная сделка должна получить одобрение многих регуляторов в США и Европе, то есть впереди многие месяцы согласований.

Ожидается, что новая компания станет третьим по величине мировым автопроизводителем и будет продавать по 8,7 млн автомобилей в год. Слияние позволит партнёрам сократить затраты на закупки комплектующих на 40%, затраты на разработку новых автомобилей – на 30%, затраты на производство – на 20% (подчёркивается, что закрытий заводов не планируется), итого экономия составит порядка 5 млрд евро в год. Максимальный эффект от слияния будет достигнут через шесть лет после заключения сделки, 80% экономии – уже через четыре года.

А что же Nissan, Mitsubishi и Lada, состоящие с Renault в альянсе? О них в пресс-релизе FCA упоминается лишь вскользь, поскольку сделка планируется именно с Renault, а не с Альянсом, но сообщается, что члены Альянса благодаря слиянию FCA и Renault получат совокупную экономию затрат в размере одного миллиарда евро в года, а общая мощь разросшегося альянса позволит ему гарантированно и надолго стать крупнейшим в мире автопроизводителем, продающим более 15 млн машин ежегодно.

Не исключено, кстати, что формально изолированная от Альянса сделка между FCA и Renault – инструмент давления на руководство Nissan, которое уже давно мечтает пересмотреть своё членство в Альянсе, поскольку нынешнее положение в нём Ниссана кажется ему несправедливым (Ниссану принадлежат 15% акций Рено, тогда как Рено владеет 43,4% акций Ниссана). Бывший топ-менеджер Альянса Карлос Гон готовил полное слияние Ниссана и Рено, за что, по его собственному утверждению, стал жертвой заговора со стороны боссов Ниссана, боящихся потерять независимость. Слияния с Ниссаном не вышло, зато, судя по всему, выйдет с FCA, и это даст французам сильные аргументы в торговле с японскими партнёрами о будущем Альянса и значимости в нём каждого из членов.

Для FCA сделка в первую очередь выгодна с точки зрения развития своих европейских брендов (Fiat, Alfa Romeo, Maserati), застопорившееся из-за недостаточного финансирования. Скорее всего, уже в ближайшие годы мы увидим новые Фиаты на платформах Renault и, возможно даже, возрождение марки Lancia в виде нишевого производителя премиальных автомобилей (у французов уже есть опыт возрождения марки Alpine). Alfa Romeo и Maserati смогут, наконец, стать полноценными игроками в премиальном и лакшери-сегментах, поскольку у Renault своих люксовых марок нет, и аналитики, в том числе внутри компании, всё время указывали на это досадное упущение.

В общем, объективные предпосылки к счастливому совместному будущему FCA и Renault хорошие, но есть и субъективные, куда менее радужные. У итало-американской и французской компаний очень разный стиль управления, и не факт, что партнёры смогут грамотно договориться об оптимальном разграничении полномочий. Помнится, во многом именно из-за разной системы ценностей партyёров и неумения слушать и слышать друг друга разрушился концерн DaimlerChrysler – так сказать, не сошлись характерами. Получится ли крепкий союз у FCA и Renault, покажет время.