Соответствующий законопроект Госдума РФ уже одобрила в первом чтении. Он также запретит предъявлять регрессные требования по ОСАГО к пешеходам, получившим травмы в результате ДТП, в котором они были виновны.

17 Окт Водителей избавят от необходимости возить с собой ОСАГО в 2019 году

Законопроект, который уравнивает в правах электронные и бумажные полисы ОСАГО, ранее поддержало правительство РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев ещё летом 2018 года они будут определяться как единый вид страховых полисов. Это позволит водителям больше не возить с собой бумажные версии и не распечатывать электронные. Единственное, что будет нужно автомобилистам для предъявления сотруднику ГИБДД, это номер договора.

В случае окончательного одобрения этой инициативы, всем полисам ОСАГО (вне зависимости от того, бумажные они или электронные) будет присвоен уникальный порядковый номер. Для того, чтобы сотрудники ГИБДД смогли проверить наличие действующего документа, водителям можно будет либо показать полис на экране смартфона/планшета, либо продиктовать им номер договора (он может быть просто записан на бумажке), тогда инспектор просто «пробьёт» полис по информационной базе данных.

Отметим, в случае принятия поправок, страховщики смогут сэкономить на закупке дорогих бланков строгой отчетности с применением специальных методов защиты, которые сейчас компании закупают у АО «Гознак». В правительстве пояснили, что в случае уравнивания в правах электронного и бумажного ОСАГО, такие бланки окажутся не нужны.

Однако норма закона, позволяющая автовладельцам получать у страховой компании полис на бланке, останется. То есть полного перехода на электронную «автогражданку» в России пока не будет.

Сейчас Госдума приняла документ в первом чтении, далее инициативу ждёт второе (основное) и третье чтения. В случае окончательного одобрения закон вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования. Это значит, что даже если принятие нормы пройдёт «гладко», изменения начнут действовать не ранее следующего года, причём скорее всего второй половины 2019-го. А пока что водителям нужно иметь при себе либо обычный бумажный полис ОСАГО, либо распечатку электронной версии.

В этом же законопроекте есть запрет на предъявление регрессных требований по ОСАГО пешеходам, которые получили травмы в результате ДТП, а также к наследникам и родственникам погибших пешеходов – речь идёт о тех случаях, когда эти пешеходы становились виновниками аварий. Об этом Kolesa.ru ранее сообщал подробнее.