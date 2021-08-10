Водителям могут сделать «скидку» на транспортный налог за безопасное вождение

Согласно сегодняшним нормам, большинство российских автовладельцев обязаны платить транспортный налог. Он является региональным: это значит, что доходы от него идут в соответствующие бюджеты, при этом ставки субъекты РФ устанавливают самостоятельно. Напомним, схема расчёта транспортного налога была создана и утверждена ещё в 2003 году, с тех пор она оставалась неизменной. Сумма налога для каждого автовладельца (кроме льготных категорий) определяется мощностью двигателя ТС и действующей в субъекте РФ ставкой.



Несмотря на то, что система, скажем так, отлажена и работает давно, нередко появляются предложения, которые касаются либо полной, либо частичной отмены этого обязательного ежегодного платежа. Очередная инициатива поступила от депутата Госдумы РФ Ивана Сухарева: как сообщает RT, он предлагает поощрять безопасную манеру вождения российских автомобилистов с помощью так называемой «скидки» на транспортный налог.

Соответствующее письмо было направлено начальнику ГИБДД России Михаилу Черникову. Инициатор предполагает, что такая норма, как уменьшенный транспортный налог позволит сократить как уровень смертности в автомобильных авариях, так и количество нарушений правил дорожного движения.



Так, в своей пояснительной записке он подчеркнул, что на территории страны в течение 2020 года в дорожно-транспортных происшествиях погибло свыше 16 тыс. человек, более 180 тыс. участников аварий получили травмы. Кроме того, он отметил, что за прошлый год значительно (на 15%) выросло количество выписанных штрафов за нарушение ПДД – всего было выписано 167 млн.

Он предлагает поощрять 50-процентной скидкой на уплату транспортного налога тех водителей, которые в течение налогового периода (налог платится раз в год, пока машина находится в собственности) совершили не более трёх, как он выразился, незначительных нарушений ПДД. Речь идёт о тех, наказанием за которые является штраф в размере до 1,5 тыс. рублей.



Отметим, в случае, если такая инициатива действительно дойдёт до рассмотрения, по понадобятся поправки в Налоговый кодекс РФ. А если новую норму примут и она «сработает», как и задумал автор предложения – то есть сократит число штрафов ПДД – то регионы могут не досчитаться солидной суммы денег в своих бюджетах (доходы и от налогов, и от штрафов идут субъектам РФ). Не исключено, что при таком раскладе местные власти увеличат ставки транспортного налога, то есть автовладельцы-нарушители в итоге просто будут платить больше.

Как правило, дальше разработки идеи подобные предложения, касающиеся уменьшения суммы или отмены транспортного налога, не идут. Напомним, только в прошлом году предлагалось отменить обязательный платёж: депутаты сочли его несправедливым для россиян, так как он «исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик». Этот законопроект был отклонён в начале июня текущего года.

