Volkswagen готовит ещё один большой кроссовер: первые фото

По неофициальным данным, ближайшим родственником грядущего SUV является другой крупный паркетник марки. На рынок новая модель, вероятно, выйдет в следующем году.

Очередной замаскированный кроссовер застукали в Поднебесной, снимки опубликовало местное издание Autohome. Китайцы полагают, что в объектив угодила модель Volkswagen, если точнее – от СП FAW Volkswagen. Причем ее якобы будут позиционировать в качестве разновидности паркетника VW Talagon (он же на заглавном фото), который производит та же компания. По мнению Autohome, фирма решила пойти путем другого совместного предприятия – SAIC Volkswagen, выпускающего трехрядный Teramont и укороченный вариант Teramont X.

Напомним, VW Talagon в серийном виде дебютировал минувшей весной, он разработан специально для китайского рынка. Это самый большой кроссовер в линейке немецкого бренда: длина равна 5152 мм, что на 100 мм больше, чем у модернизированного местного Терамонта (у него оказалась своя программа рестайлинга). Хотя колесная база совпадает с Teramont (2980 мм).



Действительно ли грядущий SUV окажется Talagon X (такое имя модели прочит Autohome) – узнаем после официального анонса. Но дизайн у нового кроссовера свой: у него иные капот, бамперы и оптика, иначе оформлены и дополнительные окошки в задних стойках. Да и в целом у паркетника более «острые» черты. Talagon бывает шести- или семиместным, однако родственный паркетник вполне могут предложить только с пятиместным салоном.

Ожидается, что технику кроссовер разделит с Талагоном. Речь идет о бензиновых «турбочетверке» 2.0 TSI серии EA888 (186 или 220 л.с.) и турбомоторе EA390 V6 2.5 (299 л.с.). Оба двигателя сочетаются только с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями. Новый SUV наверняка будет доступен с передним или полным приводом (у Talagon тоже есть версии 4WD).



Премьеру еще один крупный кроссовер Volkswagen должен справить в следующем году. Вероятно, как и Talagon, он окажется китайским эксклюзивом.

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Между тем родственный большой SUV в Китае хитом пока не стал: согласно статистике CarSalesBase, модель с ценой от 299 900 юаней (около 3 467 000 рублей по текущему курсу) находит в среднем по 2000 владельцев ежемесячно. Для сравнения, тот же VW Teramont (от 292 000 юаней или 3 376 000 рублей) расходится тиражом где-то по 5000 – 7000 экземпляров в месяц.

