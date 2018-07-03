Volkswagen готовится к презентации флагманского автокемпера California XXL

В конце следующего месяца Volkswagen проведёт презентацию новой модели для любителей путешествовать на своём автомобиле. Речь идет о большом кемпере California XXL, который станет старшим представителем подобных моделей в линейке Volkswagen.

Новый дом на колёсах строится на базе коммерческого фургона Crafter, в то время, как младшие представители семейства California довольствуются шасси минивэнов Transporter шестого поколения. Благодаря этому, длина California XXL достигает почти шести метров (5 986 мм), что позволило установить в салоне кемпера душевую кабину, помимо классической двухспальной кровати для взрослых и двух небольших кроватей для детей.

1 / 2 На фото: концепт Volkswagen California XXL 2 / 2 На фото: концепт Volkswagen California XXL

Подтверждённой информации о другой начинке салона California XXL пока нет, но представленный годом ранее концепт получил панорамную крышу, подсветку салона и телевизор. Вероятно, что в салоне присутствует и полноразмерная кухня с умывальником и столовым набором, раскрывающиеся тентовая крыша, а также газовая плита, ведь младшие версии автокемперов California всем этим оснащаются.

1 / 2 На фото: салон концепта Volkswagen California XXL 2 / 2 На фото: салон концепта Volkswagen California XXL

Под капотом изменения относительно фургона Crafter ждать вряд ли стоит: вероятно, что Calirornia XXL будет приводиться в движение двухлитровой турбированной дизельной «четвёркой», которая в зависимости от степени форсировки сможет развивать от 109 до 163 лошадиных сил. По коробкам и приводам точной информации пока нет, но в России грузовой Crafter продаётся с шестискоростной «механикой», а также с восьмискоростным «автоматом».

Публичная премьера Volkswagen California XXL состоится 26 августа на фестивале кемперов в Дюссельдорфе.

По данным наших зарубежных коллег, автомобиль будет продаваться в Великобритании по цене около 60 000 фунтов стерлингов (около 5 000 700 рулей в эквиваленте).

Ранее портал Колёса.ру повел тест-драйв фургона Volkswagen Crafter.