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  • Volkswagen и Bosch помогут выпускать больше батарей для электромобилей в Европе

Volkswagen и Bosch помогут выпускать больше батарей для электромобилей в Европе

19.01.2022 34 0 0

Немецкие компании подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. С этой целью они создадут новое СП.

 

Два производителя из Германии – Volkswagen и Bosch – приняли решение создать совместное предприятие, на мощностях которого будет налажен выпуск оборудования для заводов, выпускающих аккумуляторы для «зелёного» транспорта. Предполагается, что это в том числе ощутимо повысит производительность аккумуляторных заводов VW, хотя оборудование будет поставляться и сторонним компаниям. Сейчас стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Согласно документу, «весь спектр процессов и компонентов», производимых в рамках СП, будет поставляться в Европу. Производитель автомобилей и поставщик комплектующих намерены продолжать стремиться к «лидерству по технологиям в области индустриализации аккумуляторных технологий».

По плану, новая компания должна быть сформирована Volkswagen и Bosch к концу текущего года. Для участников СП важно в том числе и то, что новый завод будет располагаться в Старом Свете. Так, член правления VW по технологиям Томас Шмалл пояснил, что «у Европы есть уникальный шанс стать мировым производителем аккумуляторных батарей в ближайшие годы», судя по всему, в том числе за счёт оборудования, созданного на мощностях совместного предприятия двух немецких компаний.

На фото: Volkswagen ID.5

Партнёры поясняют, что сейчас имеется внушительный и при этом растущий спрос на оборудование для производства аккумуляторных батарей, в том числе речь идёт о снабжении новых гигафабрик. Участники будущего СП добавили, что «Volkswagen и Bosch будут изучать возможности для развития и формирования этой новой многомиллиардной отрасли в Европе».

Отметим, сейчас Европа старается догнать Азию (и в особенности, Китай), по объёму производства аккумуляторных батарей. Если судить по сравнительно недавним сообщениям различных компаний, уже к 2030 году совокупная годовая мощность производства аккумуляторов в Старом Свете составит 700 ГВт.

Кстати, концерн Volkswagen ранее объявил о планах по строительству к 2030 году шести заводов в Европе, на которых будет налажен выпуск батарей для электромобилей. В частности, одна из площадок по производству аккумуляторов – в Нижней Саксонии – откроется уже в 2024 году. Её мощность составит 16 ГВт, а в роли партнёра выступит компания Northvolt.

На фото: логотип бренда VW

Компания Bosch сейчас также продолжает наращивать производство: так, в прошлом году поставщик комплектующих открыл завод по выпуску полупроводников в Дрездене (Германия). На сегодняшний день этому событию мировой автопром, пожалуй, рад больше, чем новостям о росте производства батарей для электрокаров. Дело в том, что дефицит полупроводников, вызванный последствиями пандемии коронавируса, серьёзно ударил по объёму выпуска новых машин и, соответственно, по их глобальным продажам.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Daimler и Bosch решили свернуть совместную разработку беспилотного такси. Как пояснили в Bosch, задача разработки такого транспортного средства для города оказалась сложнее, чем предполагалось.

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