Бизнес ×
  • Volkswagen Коммерческие автомобили совместно с сервисом RentRide запустят проект по аренде автомобилей марки

Volkswagen Коммерческие автомобили совместно с сервисом RentRide запустят проект по аренде автомобилей марки

30.08.2021 205 0 1

В рамках сотрудничества Volkswagen Коммерческие автомобили и сервиса RentRide с 23 августа 2021 года впервые станет доступна аренда автомобилей марки для частных и корпоративных клиентов напрямую от производителя. Пользователи смогут арендовать Multivan 6.1 и Caravelle 6.1 в различных комплектациях, однако со временем ассортимент доступных для аренды автомобилей дополнится и другими моделям, в том числе Crafter.

 
Партнерский материал
  • Гибкий подход: аренда автомобилей начинается от суток​
  • Частные и корпоративные клиенты могут взять в аренду многофункциональные Multivan и Caravelle, а в дальнейшем и другие модели марки, напрямую от производителя
  • Продуманный сервис: весь процесс аренды происходит онлайн через приложение Volkswagen Rent

Минимальная продолжительности аренды начинается от суток, и это удобно. Новый сервис подойдет тем, кто планирует взять автомобиль не только для длительного путешествия по России, но и для передвижения по городу, поездок на дачу в выходные или для корпоративных праздников. Для максимального комфорта в стоимость аренды уже включено полное страхование КАСКО без франшизы: можно не переживать о непредвиденных ситуациях.

Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России, отметил: «Марка Volkswagen Коммерческие автомобили всегда старается предлагать клиентам самые комфортные условия, чтобы делать их повседневную жизнь проще, удобнее и мобильнее. И мы ориентировались именно на это, запуская новый проект по аренде автомобилей Volkswagen Rent. У наших клиентов — как частных, так и корпоративных — разные задачи, поэтому условия аренды предельно гибкие: каждый сможет удовлетворить свои потребности. При этом мы не забываем про динамичный ритм жизни, поэтому бронирование автомобилей будет полностью доступно онлайн».

Volkswagen Multivan 6.1

На старте проекта автомобили можно будет взять в аренду в Москве и свободно передвигаться по всей территории России: для всех клиентов подключена опция безлимитного пробега.

Весь процесс аренды от выбора комплектации до оформления документов и получения автомобиля происходит полностью онлайн через приложение Volkswagen Rent. Бронирование происходит в несколько простых шагов: клиент выбирает комплектацию, даты, способ доставки или самовывоз, загружает документы, оплачивает и подписывает электронный договор.

Александр Ладыгин, генеральный директор RentRide, прокомментировал: «Для RentRide расширение ассортимента линейкой коммерческих автомобилей Volkswagen напрямую от марки является логичным шагом на пути к созданию единого маркетплейса по аренде автомобилей. Нам важно, чтобы пользователь, единожды зарегистрировавшись в любом из продуктов экосистемы RentRide, мог привычно и удобно решать самые разные транспортные задачи, гарантированно получая высокий уровень сервиса, прозрачные и безопасные платежные инструменты и электронный документооборот в мобильном приложении».

Все автомобили, доступные для аренды, отвечают самым высоким стандартам качества и безопасности и были выпущены не позднее 2020 года. Автомобили представлены в различных комплектациях и кузовах, в том числе и с удлиненной базой, а также оснащены автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Все комплектации отличаются богатым наполнением и предлагают множество дополнительных опций. Просторный салон Multivan 6.1 с уникальной системой трансформации обеспечивает комфорт бизнес-класса при перевозке до семи человек, а адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот и другие функции превращают управление автомобилем в исключительное удовольствие. Caravelle 6.1, которую особенно ценят за универсальность, также получила множество ассистентов водителя, новые инфомедиа-системы, отличается прогрессивным дизайном и оснащается цифровой приборной панелью.

Новый проект является логичным развитием успешного партнерства «Фольксваген Груп Рус» и компании RentRide, в рамках которого разрабатываются сервисы по аренде автомобилей марок, входящих в концерн Volkswagen. Проект расширяется и теперь охватывает марку Volkswagen Коммерческие автомобили, продолжая предлагать удобный сервис бронирования напрямую от производителя.

Volkswagen Caravelle 6.1

О сервисе RentRide

RentRide — это платформа по аренде автомобилей, объединяющая в себе большинство предложений на рынке. Компания была основана в 2016 году как сайт и приложение по аренде автомобилей у частных лиц, однако за пять лет работы расширила ассортимент предлагаемых автомобилей вплоть до новых моделей от производителей. Задача компании — предоставить клиентам, испытывающим самые разные потребности, которые могут быть закрыты с помощью аренды автомобиля, цифровой инструмент, содержащий электронный документооборот, безопасный платеж и единую регистрацию.
Скачать приложение Volkswagen Rent

Подробная информация о проекте

коммерческий транспорт бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Посигналил – получил штраф: когда можно и нельзя подавать звуковой сигнал Звуковой сигнал в городе давно стал чем-то привычным, ежедневно мы слышим его множество раз. Приветствия, прощания, благодарности, привлечение внимания отдельных пешеходов (обычно женского п... 197 0 1 30.08.2021
Статьи / Авто с пробегом Nissan Murano I с пробегом: глубокая разнообразная коррозия и мутные фары Без малого 20 лет назад Мурано считался настоящим «лакшери» – крупный (по российским меркам) кроссовер с броской внешностью и столь же эффектным с виду интерьером, мощным V6 – это был почти... 4319 0 3 25.08.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Suzuki Jimny III поколения Очень маленький и тесный, не слишком комфортабельный и тряский, медлительный, но маневренный и обладающий потрясающим потенциалом на бездорожье. Все это об одном и том же «могучем маленьком... 7766 0 4 24.08.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 56558 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 56511 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 31852 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings