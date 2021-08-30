- Гибкий подход: аренда автомобилей начинается от суток
- Частные и корпоративные клиенты могут взять в аренду многофункциональные Multivan и Caravelle, а в дальнейшем и другие модели марки, напрямую от производителя
- Продуманный сервис: весь процесс аренды происходит онлайн через приложение Volkswagen Rent
Минимальная продолжительности аренды начинается от суток, и это удобно. Новый сервис подойдет тем, кто планирует взять автомобиль не только для длительного путешествия по России, но и для передвижения по городу, поездок на дачу в выходные или для корпоративных праздников. Для максимального комфорта в стоимость аренды уже включено полное страхование КАСКО без франшизы: можно не переживать о непредвиденных ситуациях.
Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России, отметил: «Марка Volkswagen Коммерческие автомобили всегда старается предлагать клиентам самые комфортные условия, чтобы делать их повседневную жизнь проще, удобнее и мобильнее. И мы ориентировались именно на это, запуская новый проект по аренде автомобилей Volkswagen Rent. У наших клиентов — как частных, так и корпоративных — разные задачи, поэтому условия аренды предельно гибкие: каждый сможет удовлетворить свои потребности. При этом мы не забываем про динамичный ритм жизни, поэтому бронирование автомобилей будет полностью доступно онлайн».
На старте проекта автомобили можно будет взять в аренду в Москве и свободно передвигаться по всей территории России: для всех клиентов подключена опция безлимитного пробега.
Весь процесс аренды от выбора комплектации до оформления документов и получения автомобиля происходит полностью онлайн через приложение Volkswagen Rent. Бронирование происходит в несколько простых шагов: клиент выбирает комплектацию, даты, способ доставки или самовывоз, загружает документы, оплачивает и подписывает электронный договор.
Александр Ладыгин, генеральный директор RentRide, прокомментировал: «Для RentRide расширение ассортимента линейкой коммерческих автомобилей Volkswagen напрямую от марки является логичным шагом на пути к созданию единого маркетплейса по аренде автомобилей. Нам важно, чтобы пользователь, единожды зарегистрировавшись в любом из продуктов экосистемы RentRide, мог привычно и удобно решать самые разные транспортные задачи, гарантированно получая высокий уровень сервиса, прозрачные и безопасные платежные инструменты и электронный документооборот в мобильном приложении».
Все автомобили, доступные для аренды, отвечают самым высоким стандартам качества и безопасности и были выпущены не позднее 2020 года. Автомобили представлены в различных комплектациях и кузовах, в том числе и с удлиненной базой, а также оснащены автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Все комплектации отличаются богатым наполнением и предлагают множество дополнительных опций. Просторный салон Multivan 6.1 с уникальной системой трансформации обеспечивает комфорт бизнес-класса при перевозке до семи человек, а адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот и другие функции превращают управление автомобилем в исключительное удовольствие. Caravelle 6.1, которую особенно ценят за универсальность, также получила множество ассистентов водителя, новые инфомедиа-системы, отличается прогрессивным дизайном и оснащается цифровой приборной панелью.
Новый проект является логичным развитием успешного партнерства «Фольксваген Груп Рус» и компании RentRide, в рамках которого разрабатываются сервисы по аренде автомобилей марок, входящих в концерн Volkswagen. Проект расширяется и теперь охватывает марку Volkswagen Коммерческие автомобили, продолжая предлагать удобный сервис бронирования напрямую от производителя.
О сервисе RentRide
RentRide — это платформа по аренде автомобилей, объединяющая в себе большинство предложений на рынке. Компания была основана в 2016 году как сайт и приложение по аренде автомобилей у частных лиц, однако за пять лет работы расширила ассортимент предлагаемых автомобилей вплоть до новых моделей от производителей. Задача компании — предоставить клиентам, испытывающим самые разные потребности, которые могут быть закрыты с помощью аренды автомобиля, цифровой инструмент, содержащий электронный документооборот, безопасный платеж и единую регистрацию.
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Подробная информация о проекте
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