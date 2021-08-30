В рамках сотрудничества Volkswagen Коммерческие автомобили и сервиса RentRide с 23 августа 2021 года впервые станет доступна аренда автомобилей марки для частных и корпоративных клиентов напрямую от производителя. Пользователи смогут арендовать Multivan 6.1 и Caravelle 6.1 в различных комплектациях, однако со временем ассортимент доступных для аренды автомобилей дополнится и другими моделям, в том числе Crafter.

Партнерский материал

Гибкий подход: аренда автомобилей начинается от суток​

Частные и корпоративные клиенты могут взять в аренду многофункциональные Multivan и Caravelle, а в дальнейшем и другие модели марки, напрямую от производителя

Продуманный сервис: весь процесс аренды происходит онлайн через приложение Volkswagen Rent

Минимальная продолжительности аренды начинается от суток, и это удобно. Новый сервис подойдет тем, кто планирует взять автомобиль не только для длительного путешествия по России, но и для передвижения по городу, поездок на дачу в выходные или для корпоративных праздников. Для максимального комфорта в стоимость аренды уже включено полное страхование КАСКО без франшизы: можно не переживать о непредвиденных ситуациях.



Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России, отметил: «Марка Volkswagen Коммерческие автомобили всегда старается предлагать клиентам самые комфортные условия, чтобы делать их повседневную жизнь проще, удобнее и мобильнее. И мы ориентировались именно на это, запуская новый проект по аренде автомобилей Volkswagen Rent. У наших клиентов — как частных, так и корпоративных — разные задачи, поэтому условия аренды предельно гибкие: каждый сможет удовлетворить свои потребности. При этом мы не забываем про динамичный ритм жизни, поэтому бронирование автомобилей будет полностью доступно онлайн».

Volkswagen Multivan 6.1

На старте проекта автомобили можно будет взять в аренду в Москве и свободно передвигаться по всей территории России: для всех клиентов подключена опция безлимитного пробега.

Весь процесс аренды от выбора комплектации до оформления документов и получения автомобиля происходит полностью онлайн через приложение Volkswagen Rent. Бронирование происходит в несколько простых шагов: клиент выбирает комплектацию, даты, способ доставки или самовывоз, загружает документы, оплачивает и подписывает электронный договор.

Александр Ладыгин, генеральный директор RentRide, прокомментировал: «Для RentRide расширение ассортимента линейкой коммерческих автомобилей Volkswagen напрямую от марки является логичным шагом на пути к созданию единого маркетплейса по аренде автомобилей. Нам важно, чтобы пользователь, единожды зарегистрировавшись в любом из продуктов экосистемы RentRide, мог привычно и удобно решать самые разные транспортные задачи, гарантированно получая высокий уровень сервиса, прозрачные и безопасные платежные инструменты и электронный документооборот в мобильном приложении».

Все автомобили, доступные для аренды, отвечают самым высоким стандартам качества и безопасности и были выпущены не позднее 2020 года. Автомобили представлены в различных комплектациях и кузовах, в том числе и с удлиненной базой, а также оснащены автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Все комплектации отличаются богатым наполнением и предлагают множество дополнительных опций. Просторный салон Multivan 6.1 с уникальной системой трансформации обеспечивает комфорт бизнес-класса при перевозке до семи человек, а адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот и другие функции превращают управление автомобилем в исключительное удовольствие. Caravelle 6.1, которую особенно ценят за универсальность, также получила множество ассистентов водителя, новые инфомедиа-системы, отличается прогрессивным дизайном и оснащается цифровой приборной панелью.



Новый проект является логичным развитием успешного партнерства «Фольксваген Груп Рус» и компании RentRide, в рамках которого разрабатываются сервисы по аренде автомобилей марок, входящих в концерн Volkswagen. Проект расширяется и теперь охватывает марку Volkswagen Коммерческие автомобили, продолжая предлагать удобный сервис бронирования напрямую от производителя.



Volkswagen Caravelle 6.1

О сервисе RentRide



RentRide — это платформа по аренде автомобилей, объединяющая в себе большинство предложений на рынке. Компания была основана в 2016 году как сайт и приложение по аренде автомобилей у частных лиц, однако за пять лет работы расширила ассортимент предлагаемых автомобилей вплоть до новых моделей от производителей. Задача компании — предоставить клиентам, испытывающим самые разные потребности, которые могут быть закрыты с помощью аренды автомобиля, цифровой инструмент, содержащий электронный документооборот, безопасный платеж и единую регистрацию.

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