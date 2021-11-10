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  • Volkswagen построит ещё один завод в Германии: здесь будут выпускать флагман Trinity

Volkswagen построит ещё один завод в Германии: здесь будут выпускать флагман Trinity

10.11.2021 192 0 0

Производство очередной электрической новинки немецкого бренда стартует в 2026 году. Строительство новой площадки уже одобрено рабочим советом компании.

 

После «дизельгейта» концерн Volkswagen рьяно старается очистить имидж и в том числе с этой целью активно развивает «зелёную» линейку автомобилей. Способствуют этому постепенно ужесточаемые экологические нормы в Европе: тем, кто не желает платить внушительные штрафы, приходится так или иначе снижать совокупный уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, а для этого нужно продавать электрокары.

На фото: логотип бренда Volkswagen

Отметим, результаты бренда Volkswagen на старосветском рынке в целом неплохие: за последние годы марка чаще всего демонстрировала «плюс» или скромный «минус». Правда, «ковидный» 2020-ый подкосил в том числе и VW: за прошлый год дилеры реализовали в Европе всего 1 341 569 машин, что на 23,7% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году динамика снова положительная: за январь-август (более свежих данных пока нет) клиенты купили 934 617 экземпляров, что на 14,2% больше, чем годом ранее.

Сейчас производитель продолжает двигаться вперёд в соответствии со стратегией, предполагающей дальнейший выпуск электромобилей. Одной из ранее анонсированных новинок окажется флагманский электрический седан Trinity. Как сообщает британское издание Autocar, выпускать эту модель компания намерена на новом заводе, который будет построен в Вольфсбурге (Германия), рядом со штаб-квартирой VW.

На фото: гендиректор VW Ральф Брандштеттер

Предполагается, что с ещё одним заводом Фольксваген намерен потягаться производственными мощностями с новой гигафабрикой Tesla, проект возведения которой в немецком Грюнхайде на данный момент находится на завершающей стадии. В компании отметили, что строительство нового предприятия обойдется дешевле, чем модернизация имеющегося в Вольфсбурге завода. А она понадобилась бы, чтобы переориентировать конвейер на выпуск новых электромобилей концерна.

Строительство новой производственной площадки уже было одобрено рабочим советом Volkswagen, но пока что проект дожидается соответствующей «отмашки» от наблюдательного совета немецкого концерна. Смету затрат на возведение нового завода в компании пока не разглашают. Сообщается, что мощность этого предприятия составит до 250 тыс. машин в год. Отметим, у ныне существующей площадки VW в Вольфсбурге показатель равен 500 тыс. единиц.

На фото: первенец электрической линейки бренда — Volkswagen ID.3

Официальная информация о строительстве нового завода VW должна появиться в декабре текущего года. Тогда же станет известно и более точное место для расположения очередной производственной площадки. Volkswagen намерен строить завод в Вольфсбурге с нуля.

Как стало известно ранее, в основу электромобиля Trinity ляжет платформа SSP (Scalable Systems Platform). Несмотря на то, что в компании новинку назвали флагманским седаном, модель не будет ни самой крупной (ожидается, что его длина будет примерно как у кроссовера ID.4, то есть около 4,6 м), ни самой дорогой в модельной линейке. Ориентировочный стартовый ценник – около 35 тыс. евро (эквивалентно примерно 2,86 млн рублей по текущему курсу). Чуть больше в Германии просят за нынешнюю начальную версию «электрохэтча» ID.3.

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