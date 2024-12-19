Volkswagen прекратил выпуск легендарных моторов VR6

О том, что такое рядно-разнесённые двигатели внутреннего сгорания и кто их придумал, мы подробно рассказывали в отдельном большом материале. Здесь лишь скажем, что впервые такие двигатели появились под капотами автомобилей Lancia более 100 лет назад, а концерн Volkswagen сделал такие двигателями массовыми.

Volkswagen Golf R32 с 3,2-литровым мотором VR6 1 / 3 Volkswagen Golf R32 с 3,2-литровым мотором VR6 2 / 3 Volkswagen Golf R32 с 3,2-литровым мотором VR6 3 / 3

Серийное производство двигателя Volkswagen VR6 началось в 1991 году, изначально его рабочий объём составлял 2,8 л, позже были созданы разновидности с рабочим объёмом от 2,5 до 3,6 л. Компактная конструкция способствовала широкому распространению моторов VR6 на автомобилях с поперечным расположением силового агрегата, но ставили его и продольно, в том числе на Porsche Cayenne, о чём в компании Porsche не принято говорить вслух.

Mercedes-Benz V 280 c 2,8-литровым мотором VR6

Моторы VR6 использовались в коммерческих микроавтобусах Volkswagen и Mercedes-Benz, а также в ряде спортивных моделей, в том числе Volkswagen Golf R32, Volkswagen Corrado и Audi TT. В зависимости от исполнения максимальная мощность двигателя VR6 варьировалась от 140 до 299 л.с. Большинство версий мотора VR6 атмосферные, но были и наддувные — 2,5-литровый турбомотор VR6 ставился в частности на большие кроссоверы Volkswagen Teramont/Atlas и их производные для китайского и американского рынков. Обозначение VR6 использовалось только на ранних версиях мотора, поздние модификации для удобства потребителя обозначались просто V6 — так привычнее.

3,6-литровый VR6 под капотом американского кроссовера Volkswagen Atlas Cross Sport

На базе VR6 концерн Volkswagen разработал и другие рядно-разнесённые двигатели, в том числе VR5, W8, W12 и W16, всё это теперь часть истории, прямых наследников у этих моторов нет. Производство двигателей VR6 завершилось 12 декабря 2024 года, представители Volkswagen сообщили об этом в соцсетях, официального пресс-релиза на эту тему, немецкая компания, к сожалению, не выпустила.