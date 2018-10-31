Пока Volkswagen распространил только одно изображение пикапа, имя машины не раскрывается. Новинка представляет собой концепт, однако решение о запуске грузовика в серию уже принято: выпуск наладят в Бразилии, эта страна и станет главным рынком для модели. При этом в компании отметили, что рассматривается возможность появления пикапа и в других странах.

Новый грузовик с двухрядной кабиной построен на платформе MQB и имеет полный привод. Других подробностей о прототипе немцы не привели. Впрочем, у бразильских СМИ все же есть кое-какая информация. Так, по предварительным данным, на конвейер пикап встанет в конце 2019-го или начале 2020 года, товарную модель могут назвать Tarok. В моторную гамму новинки якобы войдет двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Главными конкурентами пикапа на местном рынке станут Fiat Toro и Renault Duster Oroch.

Мировой дебют предвестника нового грузовика состоится на автосалоне в Сан-Паулу, который откроется для представителей СМИ 6 ноября текущего года.

1 / 5 Volkswagen Saveiro 2 / 5 Volkswagen Saveiro 3 / 5 Volkswagen Saveiro 4 / 5 Volkswagen Amarok 5 / 5 Volkswagen Amarok

Сегодня Volkswagen продает в Бразилии два пикапа – построенный на адаптированной версии платформы от старого хэтча Polo небольшой Saveiro (от 48 390 реалов или 856 000 рублей по актуальному курсу) и Amarok (от 116 490 реалов или 2 061 000 рублей). Первую модель в отставку отправлять не собираются, она должна сменить поколение как раз к 2020 году. Ну а новый грузовик, очевидно, займет нишу между Saveiro и Amarok.

Кстати, на бразильском рынке Saveiro занимает третью строчку по продажам в своем сегменте: в январе-сентябре 2018-го реализовано 34 402 таких автомобиля (+32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Лидером среди пикапов является Fiat Strada (49 092 единицы в январе-сентябре, +2%). У упомянутых выше Fiat Toro (43 035 штук, +17%), VW Amarok (13 813 штук, +150%) и Renault Duster Oroch (10 064 единицы, +118%) – второе, седьмое и восьмое места соответственно.

1 / 3 Концепт Volkswagen Atlas Tanoak 2 / 3 Концепт Volkswagen Atlas Tanoak 3 / 3 Концепт Volkswagen Atlas Tanoak

Между тем ранее Volkswagen показал еще один новый пикап, также в статусе концепта: в марте 2018 года в Нью-Йорке дебютировал Tanoak, созданный на базе кроссовера Atlas (так в США называется модель, у нас известная как Teramont). «Зеленый свет» этой модели пока не дали, а если положительное решение о запуске Tanoak в серию все же будет принято, то главным рынком для него станут Штаты, где «немец» составит конкуренцию Honda Ridgeline и вернувшемуся Ford Ranger .