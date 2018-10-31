Volkswagen прирастает пикапами: готовится конкурент для Fiat Toro и Renault Duster Oroch

Volkswagen прирастает пикапами: готовится конкурент для Fiat Toro и Renault Duster Oroch

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Немецкая марка анонсировала премьеру нового грузовика, который окажется дешевле Amarok. Модель представят уже на следующей неделе.

Пока Volkswagen распространил только одно изображение пикапа, имя машины не раскрывается. Новинка представляет собой концепт, однако решение о запуске грузовика в серию уже принято: выпуск наладят в Бразилии, эта страна и станет главным рынком для модели. При этом в компании отметили, что рассматривается возможность появления пикапа и в других странах.

Premiere in Brazil: Volkswagen presents its pioneering pickup co

Новый грузовик с двухрядной кабиной построен на платформе MQB и имеет полный привод. Других подробностей о прототипе немцы не привели. Впрочем, у бразильских СМИ все же есть кое-какая информация. Так, по предварительным данным, на конвейер пикап встанет в конце 2019-го или начале 2020 года, товарную модель могут назвать Tarok. В моторную гамму новинки якобы войдет двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Главными конкурентами пикапа на местном рынке станут Fiat Toro и Renault Duster Oroch.

Мировой дебют предвестника нового грузовика состоится на автосалоне в Сан-Паулу, который откроется для представителей СМИ 6 ноября текущего года.

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Volkswagen Saveiro
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Volkswagen Saveiro
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Volkswagen Saveiro
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Volkswagen Amarok
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Volkswagen Amarok

Сегодня Volkswagen продает в Бразилии два пикапа – построенный на адаптированной версии платформы от старого хэтча Polo небольшой Saveiro (от 48 390 реалов или 856 000 рублей по актуальному курсу) и Amarok (от 116 490 реалов или 2 061 000 рублей). Первую модель в отставку отправлять не собираются, она должна сменить поколение как раз к 2020 году. Ну а новый грузовик, очевидно, займет нишу между Saveiro и Amarok.

Кстати, на бразильском рынке Saveiro занимает третью строчку по продажам в своем сегменте: в январе-сентябре 2018-го реализовано 34 402 таких автомобиля (+32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Лидером среди пикапов является Fiat Strada (49 092 единицы в январе-сентябре, +2%). У упомянутых выше Fiat Toro (43 035 штук, +17%), VW Amarok (13 813 штук, +150%) и Renault Duster Oroch (10 064 единицы, +118%) – второе, седьмое и восьмое места соответственно.

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Концепт Volkswagen Atlas Tanoak
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Концепт Volkswagen Atlas Tanoak
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Концепт Volkswagen Atlas Tanoak

Между тем ранее Volkswagen показал еще один новый пикап, также в статусе концепта:  в марте 2018 года в Нью-Йорке дебютировал Tanoak, созданный на базе кроссовера Atlas (так в США называется модель, у нас известная как Teramont). «Зеленый свет» этой модели пока не дали, а если положительное решение о запуске Tanoak в серию все же будет принято, то главным рынком для него станут Штаты, где «немец» составит конкуренцию Honda Ridgeline и вернувшемуся Ford Ranger .

 

Теги: Авторынок , Новинки , немецкая иномарка , немецкие автомобили , пикапы , Volkswagen
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