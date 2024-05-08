Volkswagen рассекретил серийный кемпер California нового поколения

Немецкая марка предложит модель с дизельным и бензиновым двигателями, а также с подключаемой гибридной установкой.

Презентация микроавтобуса Volkswagen Multivan T7 прошла ещё в июне 2021 года. Этот коммерческий автомобиль за прошедшее время успел обзавестись несколькими модификациями на европейском рынке. Теперь семейство расширено за счёт нового кемпера California, на этот раз производитель показал серийную версию и рассказал подробности о «начинке».

На фото: новый кемпер Volkswagen California

Напомним, в статусе концепта VW California дебютировал ещё в конце минувшего лета, а теперь немецкая марка полностью рассекретила серийный вариант нового кемпера. В длину этот автомобиль вытянулся до 5173 мм (на 269 мм длиннее по сравнению с предшественником), а его ширина составляет 1941 мм (на 37 мм больше). Высота же равна 1990 мм, этот габарит остался без изменений.



В стандартное оснащение нового кемпера входит палатка на крыше, она рассчитана на размещение двоих взрослых. Верх может быть выполнен в одном из трёх цветов – коричневом, голубом и тёмно-сером. Модель получила раздвижные двери, установленные с обеих сторон. Аналогично слева и справа от автомобиля на стоянке можно расположить открытые жилые пространства – для каждой стороны предусмотрен отдельный тент.



В базовой версии California Beach предусмотрено шесть мест для седоков. У варианта Beach Tour есть вращающиеся передние сиденья, которые позволяют превратить салон кемпера в гостиную. Ещё у него есть сенсорный экран, расположенный с внуьтренней стороны на стойке крыши: с его помощью можно управлять внутренним освещением и рядом других функций автомобиля. Аналогичные возможности даёт и приложение для смартфона.



В списке особенностей Volkswagen California Beach Tour ещё числится дополнительный аккумулятор (LiFePO ёмкостью 40 Ач), который может пригодиться во время кемпинга. Сиденья у такого автомобиля могут превратиться в ровную платформу, на которую можно положить раскладной матрас (его габариты 1980 х 1330 мм), что обеспечит спальное место ещё для двоих человек.



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У исполнения California Beach Camper есть мини-кухня с одноконтурной газовой плитой, выдвижным ящиком для столовых приборов, а также с дополнительным местом для хранения. Она расположена в стационарном модуле, который находится в грузовом отсеке. При открытой багажной двери этот «кухонный гарнитур» выдвигается назад (конструкция позволяет спрятать кухню от дождя в случае непогоды).



Вариант California Coast рассчитан на четырёх автопутешественников: второй ряд занимают пара индивидуальных кресел. У такого автомобиля есть полноценная мини-кухня со шкафчиками, раковиной и резервуаром для воды ёмкостью 28 литров. Ещё у этой версии есть небольшой холодильник и второй дополнительный аккумулятор. Для топового исполнения California Ocean предусмотрены иная обивка сидений с вышитым названием модели, подогрев кресел водителя и переднего пассажира, фоновое освещение на мини-кухне и т.д.



Новый кемпер California оснащается 2,0-литровыми моторами: либо 150-сильным четырехцилиндровым турбодизелем, либо 204-сильной бензинной турбочетвёркой. Ещё один вариант – plug-in гибридная силовая установка (eHybrid), совокупная отдача которой равна 245 л.с. В компании пока не рассказали о дальнобойности при движении только на электротяге, но у концепта этот показатель составлял 40 км. Гибрид способен буксировать груз весом до 2000 кг.



Дилеры в Европе начнут принимать заказы на новинку в июне текущего года, живые продажи стартуют во второй половине 2024-го. Цены на новый кемпер VW California станут известны позже.