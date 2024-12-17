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  • Volkswagen стал самой востребованной европейской маркой авто с пробегом осенью 2024 года

Volkswagen стал самой востребованной европейской маркой авто с пробегом осенью 2024 года

17.12.2024 31 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о спросе, предложении и ценах на автомобили европейских брендов с пробегом осенью 2024 года. Сегмент демонстрирует устойчивый интерес со стороны покупателей: на него приходится порядка 25% от общего спроса на платформе, а наиболее востребованным авто стал Volkswagen Polo.

По данным платформы, по сравнению с летом этого года спрос на автомобили европейских брендов с пробегом в сентябре-ноябре 2024 года увеличился на 6,1%, а предложение – на 6%. Средняя цена1 такого автомобиля составила 1 250 000 рублей.

По доле в спросе лидирует марка Volkswagen с показателем 4,66%. На втором месте расположился Mercedes-Benz с долей 4,21%, а замыкает тройку лидеров BMW (3,62%). В пятерку наиболее востребованных брендов также вошли Renault (2,78%) и Opel (1,92%).

В рейтинге моделей осенью 2024 первое место по спросу занял Volkswagen Polo с долей 1,16% от всех автомобилей с пробегом на платформе. Второе место получил Mercedes-Benz E-класса, а на третьей позиции расположился BMW 5 серии. В пятерку самых популярных моделей также вошли Renault Logan и Volkswagen Passat.

По количеству объявлений осенью 2024 года среди европейских моделей также лидировал Volkswagen Polo с долей 1,19% от общего предложения автомобилей с пробегом. На втором месте расположилась Skoda Octavia, замыкает тройку лидеров Renault Logan.

Мы видим покупательский интерес к европейским авто с пробегом как в премиальном, так и в массовом сегментах. Например, BMW X5 показала рекордный рост спроса в сравнении с летом 2024 года среди топ-10 моделей – почти на 16% при уменьшении средней цены на 3%. В массовом сегменте схожую динамику демонстрирует Volkswagen Polo: спрос за этот же период вырос более чем на 5%, а цена также снизилась почти на 3%. Интерес к этим авто свидетельствует в том числе о том, что покупатели отдают предпочтение проверенным временем европейским моделям, учитывая соотношение цена-качество. Однако при выборе авто с пробегом, в т.ч. европейских марок, стоит обращать внимание на прозрачность и безопасность самой сделки. Помочь в этом могут бейджи в объявлениях на платформе: например, стикером «Надежный партнер» отмечаются предложения дилеров, которые на постоянной основе обеспечивают высокий уровень сервиса, а стикер «Цена как в салоне» говорит о том, что стоимость авто при обращении в салон будет соответствовать цене, указанной в объявлении.
Андрей Ковалев
директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито

Топ-10 европейских авто с пробегом, Россия, осень 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена1, руб.
VolkswagenPolo1,16%970 000
Mercedes-BenzE-класс1,01%1 990 000
BMW5 серия1,00%2 150 000
RenaultLogan1,00%470 000
VolkswagenPassat0,87%690 000
SkodaOctavia0,86%1 000 000
OpelAstra0,75%650 000
BMW3 серия0,67%1 700 000
BMWX50,58%3 250 000
Mercedes-BenzC-класс0,53%1 600 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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