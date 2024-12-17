Volkswagen стал самой востребованной европейской маркой авто с пробегом осенью 2024 года

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о спросе, предложении и ценах на автомобили европейских брендов с пробегом осенью 2024 года. Сегмент демонстрирует устойчивый интерес со стороны покупателей: на него приходится порядка 25% от общего спроса на платформе, а наиболее востребованным авто стал Volkswagen Polo.

По данным платформы, по сравнению с летом этого года спрос на автомобили европейских брендов с пробегом в сентябре-ноябре 2024 года увеличился на 6,1%, а предложение – на 6%. Средняя цена1 такого автомобиля составила 1 250 000 рублей.

По доле в спросе лидирует марка Volkswagen с показателем 4,66%. На втором месте расположился Mercedes-Benz с долей 4,21%, а замыкает тройку лидеров BMW (3,62%). В пятерку наиболее востребованных брендов также вошли Renault (2,78%) и Opel (1,92%).

В рейтинге моделей осенью 2024 первое место по спросу занял Volkswagen Polo с долей 1,16% от всех автомобилей с пробегом на платформе. Второе место получил Mercedes-Benz E-класса, а на третьей позиции расположился BMW 5 серии. В пятерку самых популярных моделей также вошли Renault Logan и Volkswagen Passat.

По количеству объявлений осенью 2024 года среди европейских моделей также лидировал Volkswagen Polo с долей 1,19% от общего предложения автомобилей с пробегом. На втором месте расположилась Skoda Octavia, замыкает тройку лидеров Renault Logan.

Мы видим покупательский интерес к европейским авто с пробегом как в премиальном, так и в массовом сегментах. Например, BMW X5 показала рекордный рост спроса в сравнении с летом 2024 года среди топ-10 моделей – почти на 16% при уменьшении средней цены на 3%. В массовом сегменте схожую динамику демонстрирует Volkswagen Polo: спрос за этот же период вырос более чем на 5%, а цена также снизилась почти на 3%. Интерес к этим авто свидетельствует в том числе о том, что покупатели отдают предпочтение проверенным временем европейским моделям, учитывая соотношение цена-качество. Однако при выборе авто с пробегом, в т.ч. европейских марок, стоит обращать внимание на прозрачность и безопасность самой сделки. Помочь в этом могут бейджи в объявлениях на платформе: например, стикером «Надежный партнер» отмечаются предложения дилеров, которые на постоянной основе обеспечивают высокий уровень сервиса, а стикер «Цена как в салоне» говорит о том, что стоимость авто при обращении в салон будет соответствовать цене, указанной в объявлении. Андрей Ковалев директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито

Топ-10 европейских авто с пробегом, Россия, осень 2024 г., Авито Авто

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена 1 , руб. Volkswagen Polo 1,16% 970 000 Mercedes-Benz E-класс 1,01% 1 990 000 BMW 5 серия 1,00% 2 150 000 Renault Logan 1,00% 470 000 Volkswagen Passat 0,87% 690 000 Skoda Octavia 0,86% 1 000 000 Opel Astra 0,75% 650 000 BMW 3 серия 0,67% 1 700 000 BMW X5 0,58% 3 250 000 Mercedes-Benz C-класс 0,53% 1 600 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.