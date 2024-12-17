Volkswagen стал самой востребованной европейской маркой авто с пробегом осенью 2024 года

По данным платформы, по сравнению с летом этого года спрос на автомобили европейских брендов с пробегом в сентябре-ноябре 2024 года увеличился на 6,1%, а предложение – на 6%. Средняя цена1 такого автомобиля составила 1 250 000 рублей.
По доле в спросе лидирует марка Volkswagen с показателем 4,66%. На втором месте расположился Mercedes-Benz с долей 4,21%, а замыкает тройку лидеров BMW (3,62%). В пятерку наиболее востребованных брендов также вошли Renault (2,78%) и Opel (1,92%).
В рейтинге моделей осенью 2024 первое место по спросу занял Volkswagen Polo с долей 1,16% от всех автомобилей с пробегом на платформе. Второе место получил Mercedes-Benz E-класса, а на третьей позиции расположился BMW 5 серии. В пятерку самых популярных моделей также вошли Renault Logan и Volkswagen Passat.
По количеству объявлений осенью 2024 года среди европейских моделей также лидировал Volkswagen Polo с долей 1,19% от общего предложения автомобилей с пробегом. На втором месте расположилась Skoda Octavia, замыкает тройку лидеров Renault Logan.
Мы видим покупательский интерес к европейским авто с пробегом как в премиальном, так и в массовом сегментах. Например, BMW X5 показала рекордный рост спроса в сравнении с летом 2024 года среди топ-10 моделей – почти на 16% при уменьшении средней цены на 3%. В массовом сегменте схожую динамику демонстрирует Volkswagen Polo: спрос за этот же период вырос более чем на 5%, а цена также снизилась почти на 3%. Интерес к этим авто свидетельствует в том числе о том, что покупатели отдают предпочтение проверенным временем европейским моделям, учитывая соотношение цена-качество. Однако при выборе авто с пробегом, в т.ч. европейских марок, стоит обращать внимание на прозрачность и безопасность самой сделки. Помочь в этом могут бейджи в объявлениях на платформе: например, стикером «Надежный партнер» отмечаются предложения дилеров, которые на постоянной основе обеспечивают высокий уровень сервиса, а стикер «Цена как в салоне» говорит о том, что стоимость авто при обращении в салон будет соответствовать цене, указанной в объявлении.
Топ-10 европейских авто с пробегом, Россия, осень 2024 г., Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена1, руб.
|Volkswagen
|Polo
|1,16%
|970 000
|Mercedes-Benz
|E-класс
|1,01%
|1 990 000
|BMW
|5 серия
|1,00%
|2 150 000
|Renault
|Logan
|1,00%
|470 000
|Volkswagen
|Passat
|0,87%
|690 000
|Skoda
|Octavia
|0,86%
|1 000 000
|Opel
|Astra
|0,75%
|650 000
|BMW
|3 серия
|0,67%
|1 700 000
|BMW
|X5
|0,58%
|3 250 000
|Mercedes-Benz
|C-класс
|0,53%
|1 600 000
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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