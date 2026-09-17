Volvo представит 13 новых моделей до конца 2030 года, моделям для Запада вернут кнопки

Шведская компания Volvo Cars, принадлежащая китайскому холдингу Geely, представила обновлённую стратегию развития — самую масштабную в своей истории. Обещаны 13 полностью новых моделей, из которых семь предназначены для западных рынков, шесть — для восточных (в основном для Китая).

Volvo Cars хочет остаться значимым игроком глобального авторынка, притом что требования к новым автомобилям в разных частях света стали очень разными. Поэтому Volvo Cars решила поделить стратегию развития на западное и восточное направления: на каждом направлении будут свои новинки. Китайский потребитель, как известно, любит местный софт, большие экраны и частые обновления. Европейско-американский или, проще говоря, западный потребитель устал от сенсорной эргономики и хочет больше физических органов управления.

Нынешний главный дизайнер Volvo Cars Томас Ингенлат, которого цитирует британский журнал Autocar, признал, что компания перегнула палку с сенсорными панелями на западных рынках, поэтому в будущие модели для этих рынков вернутся кнопки и рукоятки. Общий дизайн при этом будет более ретроспективным, то есть более чётко связанным с корнями Volvo и её наиболее успешными моделями. В 2027 году будет представлен программный концепт, предвещающий новые модели Volvo западного направления.

Новые модели Volvo для Китая и других азиатских стран, наоборот, будут ещё больше нашпигованы экранами, а общий дизайн будет больше адаптирован к местным вкусам. Новинки для Востока будут базироваться на платформах холдинга Geely, вся электроника тоже будет от Geely.

Новые электрические модели для Запада будут базироваться на собственных (разработанных внутри Volvo Cars) платформах SPA2 и SPA3. В дополнение к «электричкам» обещаны гибридные модели третьего поколения с большой тяговой батареей и бензиновым двигателем в роли удлинителя запаса хода. Ожидается, что такие гибриды будут хорошо встречены в США и будут производиться на местном заводе Volvo Cars в Риджвилле, штат Южная Каролина. Какая у этих гибридов будет платформа, в презентации не сказано, а по неофициальным сведениям, это будет модифицированная платформа SPA2.

Любопытно, что в новой стратегии развития Volvo Cars очень мало экономических целей. Нет плана по прибыли и по глобальным продажам, но стоит задача выйти на операционную маржу выше 8% с нынешних 1,1%, причём непонятно, в какой временной перспективе. Условия для такого роста операционной маржи — это снижение производственных издержек за счёт новых ресурсосберегающих платформ, оптимизация техпроцессов, более тесная синергия с холдингом Geely и перестраивание системы продаж в сторону её упрощения.

Напомним, что 2025 год Volvo Cars окончила с убытком, а продажи просели на 7% до 710 042 автомобилей.

Сокращать свои производственные мощности Volvo Cars не хочет. Вместо закрытия два завода перейдут на контрактную сборку, а именно завод в бельгийском Генте и завод в китайском Чэнду. Какие машины будут производить эти заводы, в презентации не указано, известно только, что это могут быть как модели из обширного пула холдинга Geely, так и модели от других, не связанных с Geely компаний.