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Volvo S60 и V60 перешли в 2023 модельный год: не только декор

11.03.2022 73 0 0

Модели «шестидесятой» серии слегка изменились внешне и обрели новую мультимедиа-систему. Есть и технические обновки.

 

Нынешние седан Volvo S60 и универсал V60, а также внедорожная версия последнего (Cross Country) дебютировали в 2018 году, но полноценный рестайлинг марка решила не проводить – машины лишь слегка освежили. Так, подретушированы бамперы, вдобавок патрубки выпускной системы теперь спрятаны – дабы не портить новый «зеленый» имидж Вольво. Еще семейству достались диски нового дизайна, плюс расширена палитра цветов кузова.

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В салоне – свежая версия мультимедийной системы от Google, кроме того, кресла могут быть обиты дорогой тканью с примесью шерсти. На смену исполнениям Momentum, Inscription и R-Design пришли Essential, Core, Plus и Ultimate. При этом для богатых версий предусмотрены пакеты Bright (отделка хромом) и Dark (по сути, тот же R-Design).

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Volvo S60 и V60 2023 модельного года по-прежнему будут доступны с двухлитровыми «турбочетверками», однако бензиновые модификации B3 (163 л.с.) и B4 (197 л.с.), имеющие стартер-генератор, отныне комплектуются семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. А вот полноприводный бензиновый вариант B5 (250 л.с.) и переднеприводный дизельный B4 (197 л.с.) сохранили восьмиступенчатый «автомат». Полноприводную 300-сильную версию B6 из линейки убрали.

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У подзаряжаемых гибридов Recharge теперь более мощный электромотор (145 вместо 88 л.с.), а еще увеличена емкость батареи (18,8 вместо 11,6 кВт*ч). Суммарная отдача гибрида Recharge T6 AWD – 350 л.с., Recharge T8 AWD – 455 л.с. Для исполнения T8 все так же можно будет заказать пакет Polestar Engineered, хотя мощнее такой гибрид уже не станет. «Фишки» этого набора – 19-дюймовые колеса особого дизайна, спортивная подвеска с регулируемыми амортизаторами и усиленные тормоза Brembo.

Volvo V60 Cross Country
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Volvo V60 Cross Country
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Volvo V60 Cross Country
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В Европе дилеры уже принимают заявки на посвежевшие S60 и V60. В России продажи седана и кросс-универсала Cross Country (стандартного «сарая» у нас и не было) приостановили еще в прошлом году из-за дефицита. Сейчас же из-за специальной операции остановлены поставки всех автомобилей Volvo в РФ, но при этом местный офис объявил, что марка продолжает оказывать гарантийную поддержку, вдобавок компания «предоставляет существующим клиентам максимальную поддержку, в которой они нуждаются».

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