«Розеточный» Volvo XC90: объявлены российские цены

Модель Volvo XC90 T8 Twin Engine оснащается гибридной силовой установкой мощностью 407 л.с. и аккумулятором емкостью 9,4 кВт*ч с возможностью подзарядки от обычной розетки. Гибридный кросс стал первой моделью шведской марки на нашем рынке. Автомобиль будет предложен в пяти- и семиместном (опция) исполнении.

XC90 T8 Twin Engine на российском рынке можно будет купить в трех исполнениях:

Версия Цена XC90 T8 Momentum 5 469 000 рублей XC90 T8 Inscription 5 779 000 рублей XC90 T8 R-Design 6 010 000 рублей

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Для сравнения, чисто бензиновый 320-сильный XC90 T6 в комплектации Momentum стоит 4 379 000 рублей, то есть доплата за электрификацию модели составляет 1 090 000 рублей (около 25%).

Напомним, силовая установка T8 Twin Engine включает бензиновую «турбочетверку» серии Drive-E объемом 2,0 литра с отдачей 320 л.с. (400 Нм), 87-сильный электромотор (240 Нм) и литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий запас хода на электротяге в 40 км. Комбинированная отдача системы составляет 407 л.с. и 640 Нм.

Гибридная система способна разогнать автомобиль до первой «сотни» за 5,8 секунды и «таскать» прицеп массой до 2,4 тонны. Средний расход машины составляет приблизительно 2,5 литра на 100 км пробега, заявляет производитель.

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В качестве альтернативы гибридному Volvo XC90 T8 Twin Engine в нашей стране можно рассмотреть 313-сильный BMW X5 xDrive40e по цене от 4 850 000 рублей, или же 462-сильный Porsche Cayenne E-Hybrid с ценником от 6 934 000 рублей.

Кстати, дела у Volvo с XC90 в этом году идут несколько лучше, чем в прошлом. За 2017 год было реализовано 2 414 автомобилей, в январе-мае текущего года объем продаж составил 571 единицу, тогда как за пять первых месяцев 2016 года модель разошлась тиражом 549 штук.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что дебют Volvo XC90 следующего поколения намечен на 2021 год.