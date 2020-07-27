Вопреки ожиданиям: General Motors не планирует уходить с одного из крупных мировых рынков

Американский концерн подал заявку на регистрацию пары новых товарных знаков в Австралии. В то же время завершаются продажи машин бренда Holden, принадлежащего GM.

General Motors продолжает следовать своей стратегии укрепления бизнеса, которая была разработана пять лет назад. Согласно ей, автопроизводитель «избавляется» от тех рынков, которые не могут обеспечить уровень доходов, требуемый акционерами. Как мы сообщали в начале текущего года, в список вошли Австралия и Новая Зеландия, где «в отставку» решили отправить автомобили бренда Holden.



На фото: Holden Equinox 1 / 2 На фото: Holden Equinox 2 / 2

Напомним, изначально Holden являлся австралийским автопроизводителем, с 1924 года эта компания выпускала кузова для американского концерна. Затем, в 1931-ом американский концерн приобрёл долю и создал General Motors Holden. В течение большей части второй половины XX века бренд являлся самым продаваемым на континенте. Однако на втором десятке нового столетия страна приняла решение прекратить выпуск машин на своей территории: последний автозавод закрылся ещё три года назад. К примеру, последний Holden Commodore сошёл с конвейера 20 октября 2017-го.

Перед тем, как Holden отправили «на пенсию» в полном составе, концерн объявил о сокращении линейки бренда в Австралии. В конце прошлого года сообщалось о том, что рынок покидает пятидверный хэтчбек Astra, лифтбек и универсал Commodore (это близнецы Opel/Vauxhall Insignia, марки Opel и Vauxhall ранее были проданы французской группе PSA). Но тогда не предполагалось, что это коснётся кроссоверов Acadia и Equinox.



На фото: Holden Acadia 1 / 2 На фото: Holden Acadia 2 / 2

Отметим, пока что машины на австралийском рынке представлены, их продажи завершат к 2021 году. Из-за ухода Holden в Сети пошли слухи, что GM планирует покинуть этот рынок в полном составе. Однако, у руководства концерна, судя по всему, другие мысли на этот счёт. По данным сайта GM Authority, General Motors подал две заявки на регистрацию товарных знаков в Австралии – GMSV и SV Specialty Vehicles.

Предполагается, что концерн создаст новый автомобильный бренд в стране – GMSV. Судя по заявке в местный патентный орган, он предполагает продажу товаров и услуг, связанных транспортными средствами (помимо автомобилей и двигателей к ним перечислены воздушные суда, лодки, трейлеры, велосипеды, автобусы, грузовые машины и мотоциклы). Кроме того, в списке есть запчасти и аксессуары для указанных ТС.



На фото: Chevrolet Silverado 1 / 3 На фото: Chevrolet Silverado 2 / 3 На фото: Chevrolet Silverado 3 / 3

Вероятно, новая компания будет заниматься тем же, чем ранее Holden Special Vehicles (HSV): то есть импортом в Австралию модернизированных моделей Chevrolet (с переделанным на правую сторону рулём). В числе моделей «Шеви» спорткар Camaro, полноразмерный пикап Silverado и, возможно, Corvette. Подтверждённой информации об австралийской линейке бренда пока нет. Ранее предполагалось, что в неё могут войти также Tahoe и Suburban.

В середине февраля текущего года Kolesa.ru рассказывал о том, что GM оставит Таиланд без бренда Chevrolet: уход намечен на конец 2020-го. Известно, что General Motors продаёт свой местный автозавод китайской компании Great Wall. Договор между производителями уже подписан, в компании из Поднебесной намерены завершить сделку тоже к концу 2020-го.

