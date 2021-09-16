Вопрос новых краш-тестов: Nissan GT-R покинет австралийский рынок в следующем месяце

Nissan выпускает свой суперкар GT-R (индекс модели – R35) с 2007 года: производство в Японии стартовало в декабре. На австралийский рынок спортивный автомобиль вышел 12 лет назад (продажи стартовали в апреле 2009-го). Одним из главных рынков для нишевой модели остаются Штаты: пиковым для модели годом оказался 2008-ой, когда дилеры реализовали 1730 единиц. По итогам же «ковидного» 2020-го клиенты купили 304 шт., что всего на 8% меньше, чем годом ранее.



На фото: Nissan GT-R T-Spec (версия для японского рынка)

Показатели модели в Австралии гораздо более скромные. Так, совокупные продажи спорткара (с 2009 года по август 2021-го) не добрались даже до первой тысячи. Известно, что интерес к Nissan GT-R снижался по мере старения модели (несмотря на обновления). Так, с января по август текущего года на этом рынке клиенты купили всего 19 единиц. Для сравнения, дилеры Ferrari реализовали 115 машин, а Lamborghini – 43 автомобиля.

Судя по данным издания Drive, до заветной тысячи GT-R в Австралии, вероятно, так и не доберётся: модель покинет этот рынок до 31 октября 2020 года. Дело в том, что в стране с 1 ноября начнут действовать новые правила проведения краш-тестов (речь идёт о боковом ударе). Как оказалось, Nissan GT-R новым требованиям не соответствует.



Сообщается, что в Австралии компаниям, выпускающим автомобили, которые не соответствуют новым правилам, разрешили импортировать свои транспортные средства в страну и сертифицировать их до 1 ноября текущего года, при этом зарегистрировать их для движения по дорогам общего пользования можно до 30 июня 2022-го. Однако, по данным издания, Nissan не стал делать этого для GT-R, а значит, модели осталось «пожить» на этом рынке всего полтора месяца.

В качестве «прощальной серии» дилеры Nissan предложат австралийским клиентам 50 экземпляров GT-R в спецверсиях T-Spec и Nismo. Точных данных об этих машинах пока нет, предполагается, что они окажутся такими же, которые недавно были анонсированы для домашнего рынка. Отметим, вариант T-spec отличается «знаковыми» цветами Skyline для окраса кузова, а также «богатой» отделкой интерьера.



Автомобиль в исполнении T-Spec получил расширенные крылья, созданный из углеволокна задний спойлер, углеродокерамические тормоза, 20-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна, а также шильдики с названием версии, украшающие кузов. Салон отделан кожей и замшей, потолок – стёганой алькантарой. В центре передней панели располагается восьмидюймовый дисплей.

Под капотом у Nissan GT-R T-Spec располагается 573-сильный мотор V6 объёмом 3,8 литра (максимальный крутящий момент – 633 Нм). У варианта с прибавкой Nismo отдача двигателя составляет 600 л.с., а крутящий момент – 652 Нм. Цена нового исполнения T-Spec в Австралии пока не сообщается, известно, что в Японии за новинку попросят от 10 828 400 до 17 881 600 иен (в зависимости от версии), что эквивалентно примерно 7,2-11,9 млн рублей по текущему курсу.

