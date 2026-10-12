Возрождённое купе Peugeot RCZ стало витриной для технологий бренда

В основу концептуальной электрической двухдверки с возрожденным индексом легла платформа STLA One, модель также получила твердотельную батарею и систему рулевого управления «по проводам». Увы, купе, скорее всего, так и останется лишь «манифестом» французской марки.

Купе Peugeot RCZ продержалось на конвейере с 2009 по 2015 гг., его продавали, в том числе, и в России. А теперь этот индекс возродили для электрического, двухдверного же концепта. Полное имя шоу-кара звучит как Peugeot RCZ Vision, его премьеру провели в рамках только что открывшегося Парижского автосалона. В Peugeot свою новинку называют «манифестом», то есть прототип демонстрирует технологии бренда и дальнейшее развитие дизайна. А вот о серийных перспективах RCZ Vision не сообщается. В общем, скорее всего, купе так и останется лишь концептом.

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Главная особенность нового фирменного стиля Peugeot – узкие светодиодные полоски. У Peugeot RCZ Vision три линии спереди выполняют роль дневных ходовых огней, задние фонари тоже выполнили в виде LED-полосок. Купе также получило агрессивные бамперы и подъемный спойлер. «Выпуклости» на крыше – дань уважения оригинальному RCZ, как и «арки» крыши. Передние колеса – 21-дюймовые, задние – 22-дюймовые.

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В футуристичном четырехместном салоне – необычный руль Hypersquare, который мы уже видели в концептах Peugeot Inception и Peugeot Polygon (система рулевого управления – «по проводам»), прозрачные экраны и кресла с круглыми сквозными отверстиями. В отделке интерьера также использованы алюминий, алькантара и кожа, которая изготовлена «из переработанных обрезков, оставшихся после кожевенного производства».

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В основе Peugeot RCZ Vision лежит платформа STLA One концерна Stellantis. Разумеется, купе представляет собой электрокар. Сколько у концепта электромоторов – не уточняется. Зато в Peugeot озвучили мощность – 500 л.с.

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Купе еще достались 1000-вольтовая архитектура и твердотельная батарея толщиной всего 110 мм. Емкость аккумулятора, опять же, не раскрыта. Но известно, что запас хода Peugeot RCZ Vision превышает 600 км, и что «заправить» батарею с 10 до 80% можно всего за 10 минут.