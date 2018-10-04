Микроавтобусы марки РАФ после перезапуска станут «розеточными». Они будут использоваться в качестве городского общественного транспорта.

В Прибалтике снова планируют начать выпускать микроавтобусы под известной маркой РАФ. С этой целью в Латвии зарегистрировали новое предприятие SIA «Rigas Autobusu Fabrika, RAF». Его сотрудники займутся мелкосерийным производством электрического городского транспорта.

Напомним, предприятие было открыто в 1949 году, им стал Рижский завод автобусных кузовов, в 51-ом РЗАК объединился с Рижской экспериментальной автомобильной фабрикой. Компания прекратила работу в 1998-ом.

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Ранее у производителя автобусов и микроавтобусов было два завода: в Риге и Елгаве. Самым востребованным был РАФ-2203 «Латвия». Эти коммерческие автомобили выполнили роль первых маршрутных такси в Советском Союзе. Также их база легла в основу машин скорой медицинской помощи. Компания прекратила существование в 1998 году, будучи банкротом.

Теперь же производство городских микроавтобусов в Латвии хотят возродить, однако они станут полностью электрическими, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора «Вильнюсской автомобильной компании» Кирилла Шумейко. Он добавил, что помимо «розеточных» автобусов на предприятии будут выпускаться небольшие троллейбусы.

По словам спикера, новым транспортным средством предположительно станет некий гибрид автобуса и троллейбуса: он получит возможность подключаться к городской контактной сети для подзарядки и движения, но при этом будет иметь также и собственный запас хода на аккумуляторах.

Разработчики довольно оптимистично оценивают шансы на успех такого транспортного средства в связи с тем, что в Европе всё сильнее ужесточаются экологические нормы.

В компании рассматривают вариант крупноузловой сборки микроавтобусов под брендом RAF, которая будет вестись совместно с одним из мировых автопроизводителей (каким именно, Кирилл Шумейко не уточнил). Пока известно лишь то, что старт этого проекта намечен на 2020 год.

На фото: электромобили РАФ-2207 с моторами переменного тока. В 1976-1977 годах было изготовлено 6 экземпляров.

Помимо этого на мощностях Rigas Autobusu Fabrika предположительно будет налажен выпуск автоприцепов, которые обещают презентовать уже в 2019 году.

В России самые популярные микроавтобусы сейчас выпускает Группа ГАЗ. Ранее Kolesa.ru рассказал о том, какие новинки отечественная марка привезла на выставку коммерческих автомобилей IAA в Ганновер. На стенде оказались грузовики, фургоны и автобусы. Напомним, компания намеревается продавать Газель Next с дизельным мотором Volkswagen во многих странах по всему миру, где это позволят экологические нормы (этот двигатель соответствует экоклассу Евро-5).