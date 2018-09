21 Сен ГАЗ на выставке IAA: ГАЗель Next с дизелем VW и новый Садко Next

Строгие экологические нормы Евро-6 закрыли двери в Европу многим газовским моделям, но семейство ГАЗель Next в нее все-таки прорвется – благодаря 2,0-литровому турбодизелю Volkswagen мощностью 136 л.с. (о сотрудничестве с германским автоконцерном ГАЗ договорился еще летом прошлого года). В паре с этим мотором будет трудиться новая 6-ступенчатая МКП собственной газовской разработки: она рассчитана на крутящий момент до 450 Нм (у дизеля VW максимальный крутящий момент – 340 Нм) и, как утверждает производитель, отличается о прежних изделий пониженным уровнем шума и вибраций, высокой четкость включений передач и большим ресурсом.

Выставочный фургон с двигателем VW имеет и другие особенности: он снабжен подушкой безопасности для водителя и системой ESP, а задняя ось у него односкатная, что позволило увеличить погрузочную ширину кузова, и теперь европалета встает в него поперек.

ГАЗ планирует продавать ГАЗели Next с дизелями VW по всему миру, и там, где экологические нормы не такие строгие, как в Европе, выхлоп этого двигателя будет соответствовать нормам Евро-5, а цена автомобиля за счет более простых «очистных сооружений» будет ниже.

Любопытно, что здесь же Ганновере ГАЗ показал и «озелененную» версию 4,43-литрового дизеля ЯМЗ-534. С системой рециркуляции отработанных газов и впрыском мочевины он получил индекс ЯМЗ-53426 и теперь соответствует нормам Евро-6. Топливная аппаратура с давлением впрыска 2000 бар разработана совместно с компанией Bosch. Диапазон мощности доработанного мотора будет составлять 170-210 л.с., крутящий момент – 664-780 Нм. Когда ЯМЗ-53426, а также ГАЗели Next с дизелями VW станут доступны потребителям, пресс-служба завода, к сожалению, не сообщила.

Двигатель ЯМЗ-534 в паре с 5-ступечатой МКП стоит под капотом нового грузовика для бездорожья Садко Next, но только в версии Евро-5, с отдачей в 150 л.с. и 490 Нм, то есть в Европу такая машина не попадет, зато в России ее продажи начнутся уже в следующем году.

Идейный наследник легендарной «шишиги» снабжен кабиной от нового Газона с круглыми фарами в стиле предыдущего Садко, системой подкачки шин, полностью пневматической тормозной системой с барабанными механизмами, рулевым управлением интегрального типа, усиленной раздаточной коробкой (понижающая передача – 1,982), блокировками переднего и заднего дифференциалов (активируются клавишами, а не рычагами).

Грузоподъемность Садко Next составляет 3 тонны, дорожный просвет – 315 мм, угол въезда – 40 градусов, угол съезда – 35 градусов, габаритная длина – 6450 мм, колесная база – 3770 мм. В зависимости от страны поставки Садко Next может быть снабжен правым или левым рулем (в Ганновер привезли леворульное исполнение), а экологические характеристики могут быть снижены до норм Евро-3 – не иначе как с прицелом на страны Африки? Цена нового Садко Next пока не объявлена.