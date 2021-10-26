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  • Возвращение ещё одной «двухдверки»: Toyota может возродить спорткар MR2

Возвращение ещё одной «двухдверки»: Toyota может возродить спорткар MR2

26.10.2021 120 0 0

По предварительным данным, японская компания запланировала дебют новинки на 2024 год. Ожидается, что цена будет стартовать с отметки в 6 млн иен.

 

Японский производитель выпускал Toyota MR2 c 1984-го по 2007 годы. Автомобиль третьего поколения появился в 1999-ом. MR2 представляет собой двухместный спортивный автомобиль со среднемоторной компоновкой. О том, что компания задумалась либо о возвращении модели, либо о разработке преемника ещё весной 2017 года сообщало издание EVO. Правда, с тех пор о проекте ничего не было слышно.

На фото: Toyota MR2, выпускавшаяся с 2002 по 2007 годы (европейская версия)

И вот теперь японский сайт Spyder7 сообщает о том, что Toyota всё-таки готовится возродить MR2: согласно источникам издания, проект «разморожен», некая спортивная новинка бренда уже находится в разработке. При этом утверждается, что компания сейчас ищет партнёра для совместной разработки новой «двухдверки» (аналогично работе с BMW над спорткаром Supra или же с Subaru – над GR 86). Якобы в качестве нового партнёра для работы над проектом Тойота рассматривает Porsche или Lotus. Никакого официального подтверждения этой информации пока, конечно же, не было.

По данным японского издания, во внешности возрожденного спорткара MR2 (либо преемника модели) найдутся отсылки к концепту Toyota Alessandro Volta. Напомним, этот шоу-кар был представлен на Женевском автосалоне в 2004 году. Отметим, довольно странно, что компания вернулась «черпать вдохновение» к этому концепту спустя чуть ли не пару десятилетий после дебюта. Вполне возможно, что для оформления будущей «двухдверки» Тойота всё же найдёт более современный источник «дизайнерской мысли».

На фото: салон Toyota MR2

Ожидается, что спортивная новинка окажется подключаемым гибридом. По предварительным данным, в основе установки находится двигатель V6 объёмом либо 2,8, либо 3,0 литра. Работать этот ДВС будет в тандеме с электромотором (или электромоторами). Предположительно максимальная совокупная отдача такой установки составит от 350 до 400 л.с.

Издание сообщает в том числе и примерный срок дебюта возрождённой «двухдверки» Toyota MR2: ожидается, что презентация новинки пройдёт в 2024 году. Кроме того, названа ориентировочная начальная цена спорткара: около 6 млн иен (эквивалентно примерно 3,7 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, цена Toyota Supra на домашнем рынке стартует с отметки 4,995 млн иен (около 3,08 млн рублей). Так что вероятно, новый спортивный автомобиль окажется на ступеньку выше Супры.

На фото: концепт Toyota Alessandro Volta`2004
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На фото: концепт Toyota Alessandro Volta`2004
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Тем временем, дела Toyota на глобальном рынке идут весьма неплохо. В начале прошлого месяца стало известно о том, что компания вышла на первое место по продажам новых машин в США: если ситуация не изменится до конца этого года, то американский концерн General Motors потеряет лидерство впервые за 90 лет.

Напомним, у GM по-прежнему сохраняется проблема «производственного характера»: дело в том, что заводам «ДжиЭма» не хватает полупроводников. На Тойоту же это влияет в меньшей степени, так как руководство решило, что всегда необходимо иметь солидный запас важных комплектующих (этот шаг был предпринят после землетрясения и цунами, которые произошли в Японии в 2011 году, серьёзно повлияв на экономику).

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