GM теряет лидерство впервые за 90 лет: Toyota вышла на первое место по продажам машин в США

В прошлом году мировой авторынок переживал кризис из-за последствий пандемии коронавируса, это коснулось и Штатов. В 2021-ом он восстанавливается (отчасти за счёт реализации отложенного спроса), но процесс тормозят в том числе производственные проблемы, речь, в частности, идёт о нехватке комплектующих. Сейчас в США уже подсчитали, сколько дилерам удалось продать новых автомобилей в прошлом месяце, также были подведены и итоги трёх кварталов 2021 года.



После всех подсчётов оказалось, что на американском рынке сменился многолетний лидер. Первое место по продажам новых автомобилей в январе-сентябре 2021-го занимает японская компания Toyota. За первые девять месяцев её местному подразделению удалось реализовать в США 1 857 884 экземпляра: этот результат на 27,9% больше, чем годом ранее.



На фото: Chevrolet Silverado

Бывший обладатель «золота» – американский концерн General Motors – за эти же девять месяцев 2021-го продал на домашнем рынке 1 777 483 единицы. При этом прирост у производителя гораздо скромнее, чем у Тойоты – всего +0,1%. Отметим, в количественном выражении разница между результатами компаний не такая уж и большая (в масштабах рынка), она составляет менее 80,5 тыс. машин. Однако если японский производитель продолжит наращивать показатели такими ударными темпами, тогда как GM останется при своей динамике, разрыв окажется серьёзнее.

У General Motors есть ещё три месяца, чтобы догнать и опередить конкурента из Японии. Правда, удастся ли это сделать неизвестно, ведь проблема американского концерна «производственного характера», как мы отмечали ранее: заводам «ДжиЭма» не хватает полупроводников, тогда как на Тойоту это влияет в меньшей степени. Ведь руководство решило, что всегда необходимо иметь солидный запас важных комплектующих ещё после землетрясения и цунами, которые произошли в Японии в 2011 году, серьёзно повлияв на экономику.



На фото: Toyota Tundra третьего поколения

Стоит отметить, что в случае если GM до конца года так и не сумеет обойти Toyota в четвёртом квартале, на рынке США в 2021-ом сменится лидер впервые за последние 90 лет. Судя по данным Automotive News, американский концерн на данный момент верно движется по направлению к одному из своих самых низких показателей продаж новых машин в США с 1950-ых годов.

Напомним, в прошлом месяце японская компания полностью рассекретила свой полноразмерный пикап Toyota Tundra третьего поколения. В ходе смены генерации у автомобиля изменился мотор и появилась гибридная версия. Производство модели наладят на заводе в Техасе (США). Ожидается, что модель выйдет на рынок до конца 2021 года. За покупателей новинке придётся бороться с лидерами сегмента на американском рынке – грузовиками Ford F-150 и Ram 1500.

