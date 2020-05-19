Все штрафы в одни руки: контроль над дорожными камерами хотят передать «дочке» Ростеха

Аналогичное предложение в прошлом году поддержки не получило. Но это не смущает правительство РФ, которое решило попробовать ещё раз.

В России большинство нарушений правил дорожного движения выявляется с помощью дорожных камер. Самым частым из них остаётся превышение скоростного лимита на 20-40 км/ч. Деньги, полученные в виде оплаты штрафов, как правило, направляются в региональные бюджеты, оттуда распределяются в дорожные фонды. Однако, в случае, когда за установку и обслуживание комплексов фото- и видеофиксации отвечает частная компания, она получает часть от этих средств (либо определённый процент, либо оговоренную сумму с каждого взыскания). Теперь власти хотят привести к тому, чтобы за все камеры отвечала только одна компания, которая принадлежит госкорпорации.



О том, что соответствующее распоряжение правительства сейчас готовит Минкомсвязь, сообщает «Коммерсант». Согласно этому документу, единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД станет ООО «Глонасс БДД», «дочка» госкорпорации Ростех. Письма были разосланы в Росавтодор, который ответственен за камеры на бесплатных федеральных трассах, а также руководству нескольких регионов, в их числе Нижегородская, Калужская, Псковская, Самарская области, Татарстан, Калининград, Санкт-Петербург, Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Уже известна «цена вопроса» для регионов за сотрудничество с единым поставщиком услуг. Так, создание системы фиксации нарушений ПДД обойдётся в 1,2-2,6 млн рублей (за каждый комплекс); за передачу информации в ГИБДД попросят от 65 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц (с каждой камеры); за обслуживание имеющейся системы – от 15 до 60 тыс. рублей (в месяц за комплекс); за аренду камеры – от 65 до 150 тыс. рублей в месяц.



В списке компаний, которые сейчас зарабатывают на штрафах с камер фиксации нарушений ПДД, числятся «Мегафон», «Ростелеком», «МВС Груп», Vessolink, «Ситроникс» и другие. Такие комплексы под контролем «частников» можно найти, к примеру, в Подмосковье, Рязанской области и Чечне.

Напомним, «Ростех» ещё в 2019 году предлагал президенту РФ Владимиру Путину выбрать компанию «Глонасс БДД» в качестве единственного поставщика услуг по установке и обслуживанию дорожных камер. Тогда глава государства направил идею в разработку правительству РФ, однако она не нашла поддержки ни у участников этого рынка (что неудивительно), ни у занимавшего тогда кресло вице-премьера Максима Акимова, ни у бывшего министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова.



Теперь лица в Белом доме поменялись (смена правительства произошла в январе 2020-го). В Минкомсвязи изданию подтвердили, что работают над соответствующим документом «в рамках поручения президента». По сведениям источника, в прошлом году проект «свернули», потому что «Ростех» и «Ростелеком» не смогли прийти к соглашению по поводу работы после вступления в силу распоряжения. Теперь же они, судя по всему, пришли к согласию, так что документ снова оказался «в игре».



Конечно, на рынке идеей недовольны: в ассоциации производителей и операторов систем фиксации ОКО, которая была учреждена в марте 2020-го (включает в себя сразу несколько участников), отметили, что это разрушит конкурентную отрасль и вынудит часть компаний уйти из бизнеса. А по мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, это также может остановить развитие дорожных камер в техническом плане.

Напомним, в скором времени может измениться система оповещения водителей о камерах. Предлагается вешать новый дорожный знак только на въезде в населённый пункт. Недавно рабочая группа ОНФ выступила с поправками, предполагающими, что обозначать нужно всё-таки каждую камеру на дороге, а также они предлагают предупреждать автомобилистов о том, что они выезжают из участка, находящегося в зоне видимости комплекса.

