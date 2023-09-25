Всероссийская конференция TAXI-2023: в октябре могут смягчиться проблемы с такси

Одна из главных задач нового закона «О такси» – это легализация участников рынка. С вступлением в силу его положений все представители отрасли столкнулись со схожими проблемами. В их числе – неполная готовность нормативной базы в регионах, технические проблемы, снижающие темп цифровизации контроля, регуляторные барьеры. Кроме того, таксомоторный рынок столкнулся с экономическими вызовами, такими как сокращение численности водителей, дефицит автомобилей такси и их высокая стоимость, недоступность обязательного страхования. Как мы отмечаем, все эти проблемы ведут к росту стоимости услуг такси по всей России.

За последние десятилетия такси стало социально значимой услугой, доступной практически каждому человеку. Ежедневно на такси передвигаются десятки миллионов граждан. Сфера обеспечивает рабочими местами прямым и косвенным образом более 10 млн человек. Поэтому, чтобы сохранить рабочие места и доступность такси для населения, необходимо как можно скорее мобилизовать силы всех участников рынка и органов законодательной, исполнительной власти, ведомственных структур. Построить конструктивный диалог, чтобы совместными усилиями наладить работу механизмов отрасли. Создавать устойчивое основание для дальнейшего успешного развития. Те процессы, что есть сейчас, негативно влияют на сферу такси и отражаются на кошельке как пассажиров, так и водителей.

Первой попыткой навести порядок и наладить взаимодействие станет Всероссийская конференция TAXI-2023, которая пройдет 5-6 октября в Сочи. Свое участие уже подтвердили представители Министерства транспорта Российской Федерации, региональные органы власти из трех десятков регионов России, ведущие службы заказа такси и более 750 таксопарков со всей страны. Также к дискуссии приглашены все принимающие участие в стабилизации отрасли федеральные ведомства и структуры, страховое сообщество и ведущие эксперты.

Отрасль такси возлагает большие надежды на это мероприятие. Личное и непосредственное общение представителей госорганов и бизнеса должно снять вопросы непонимания, понизить уровень давления в отрасли.

Мы планируем в рамках ряда закрытых встреч на площадке мероприятия выработать механизмы взаимодействия, которые позволят смягчить адаптационные процессы под правила нового закона. Надеемся, что это позволит сдержать рост цен на такси, а также снизить дефицит водителей в отрасли. Ирина Зарипова председатель Общественного Совета по развитию такси и организатор конференции

Мероприятие станем первым значимым событием всероссийского масштаба с момента вступления в силу новых требований в сфере такси. На нем все участники рынка соберутся для решения вопросов обеления отрасли. Будут намечены перспективы использования локализованных автомобилей в такси. Эксперты обсудят повышение безопасности и качества услуг, а также проблемы роста стоимости поездок.



Кроме того, на площадке состоится масштабная отраслевая выставка. В том числе будет презентован первый отечественный электромобиль автомобиль, разработанный специально для такси.

Партнёрский материал