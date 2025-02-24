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  • ВТБ Лизинг объединил предложения по продаже и лизингу новой и б/у техники в одном Автомаркете

ВТБ Лизинг объединил предложения по продаже и лизингу новой и б/у техники в одном Автомаркете

24.02.2025 194 0 0

ВТБ Лизинг запустил собственный Автомаркет – витрину, объединившую предложения из стоков самой компании и её партнёров. В разделе представлены все типы транспорта: легковые и грузовые авто, лёгкий коммерческий транспорт, спецтехника, прицепы и автобусы. Сегодня это более 4000 предложений новой и подержанной техники, доступной клиентам и для покупки, и для оформления в лизинг.

Сориентироваться в широком ассортименте, найти технику со скидками и специальными условиями от поставщиков помогают удобные фильтры. Транспортные средства можно отсортировать по категориям «Новые», «С пробегом», «Покупка», «Лизинг», «Со скидкой», а также по таким характеристикам, как марка и модель, стоимость, тип кузова, привод, доступность авто в том или ином городе и использовалось ли оно ранее для такси. Подержанная техника, представленная на витрине, уже прошла необходимую юридическую проверку и полностью готова к работе.

В каталоге также собраны транспортные средства в наличии в разных регионах России, что позволяет выдавать технику оперативно по всей стране. Заключение сделки занимает в среднем от 1 дня. Клиентам доступны удобные графики платежей по лизингу, в том числе с учётом сезонной загрузки, страхование и другие дополнительные услуги, а также налоговые льготы до 45%.

Новый раздел создан, чтобы упростить поиск и подбор нужного авто среди разнообразия имеющейся техники и в целом ускорить процесс приобретения. Для транспортных средств, доступных в лизинг, клиент может на сайте компании самостоятельно подобрать подходящие параметры сделки: срок, авансовый и ежемесячный платежи. В карточке каждого автомобиля можно заполнить заявку на его покупку или лизинг. Менеджеры ВТБ Лизинг оперативно свяжутся с клиентом, проконсультируют об условиях и помогут с оформлением документов.

Перейти в Автомаркет ВТБ Лизинг можно по ссылке: https://www.vtb-leasing.ru/auto-market/

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