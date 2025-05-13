ВТБ Лизинг предлагает выгодно приобрести проверенные автомобили с пробегом

ВТБ Лизинг предлагает приобрести проверенную технику с пробегом из собственного автопарка на выгодных условиях. Ассортимент автомобилей включает модели, адаптированные под разные сегменты рынка – от экономичных городских авто до специализированной техники для различных сфер деятельности. Каждый клиент может найти оптимальное решение с учётом личных предпочтений, задач бизнеса и финансовых возможностей.

В наличии востребованные у бизнеса легковые, грузовые и коммерческие автомобили, а также автобусы, спецтехника и прицепы. Вся техника с пробегом проходит обязательный контроль юридической чистоты документов и проверку на отсутствие обременений, что позволяет покупателям совершать сделку с уверенностью и приобретать автомобили с прозрачной историей.

Необходимая техника доступна клиентам без долгих ожиданий, так как отгружается из собственных запасов ВТБ Лизинг. На парковках компании в 12 городах России есть возможность лично оценить состояние автомобиля, предварительно записавшись на осмотр. При наличии интересующего транспортного средства на складе в регионе поставки оно может быть выдано на следующий день после заключения сделки.

Клиенты могут купить автомобили с пробегом российских, китайских, японских, корейских и европейских марок. Автопарк ВТБ Лизинг состоит из техники ведущих брендов, популярных на российском рынке. К покупке доступны легковые модели российских производителей LADA, Москвич, Evolute, автомобили китайских марок CHERY, GEELY, HAVAL и EXEED, а также другие зарубежные и отечественные бренды. На выгодных условиях можно приобрести грузовые автомобили SHACMAN, SITRAK, HOWO, FAW, Volvo, KAMA3, MA3, SCANIA, MAN, BEIBEN и другие. Предложение распространяется на лёгкий коммерческий транспорт востребованных марок: ГАЗ, УАЗ, SOLLERS, ВИС, JAC и не только. Для перевозок доступны прицепы таких производителей, как Тонар, Grunwald, Krone, Bonum и других.

Приобрести автомобиль с пробегом могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Вся техника с пробегом доступна по выгодным ценам. Менеджеры ВТБ Лизинг оперативно свяжутся с клиентом, проконсультируют и помогут с оформлением документов. Подробная информация о всех предложениях доступна на сайте ВТБ Лизинг.

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