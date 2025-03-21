noads ×

ВТБ Лизинг запустил акцию «Отличные авансы»

21.03.2025 687 0 0

В рамках акции ВТБ Лизинг снижает до 5% минимально возможные авансы для клиентов с положительной платёжной дисциплиной, а также по лизинговым сделкам на технику из собственного стока.

С авансом от 5% юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступны новый и подержанный автотранспорт. Нужные легковые и грузовые машины, лёгкий коммерческий транспорт и спецтехнику можно найти в стоке ВТБ Лизинг с помощью Автомаркета компании. На витрине представлены новые авто популярных марок, а также транспортные средства с пробегом, которые уже прошли необходимую юридическую проверку и полностью готовы к работе. В Автомаркете собрана техника в наличии в разных регионах России, что позволяет выдавать её оперативно по всей стране.

Если нужного автомобиля не найдётся в стоке ВТБ Лизинг, клиент может воспользоваться другими предложениями компании и её партнёров. Менеджеры помогут подобрать интересующее транспортное средство и оптимальные параметры финансирования, расскажут о возможных скидках и доступности сниженных авансов для конкретного предложения с учётом платёжной дисциплины клиента.

Вместе с минимальным первым взносом клиенты получают все преимущества сделок с ВТБ Лизинг: финансирование на индивидуальных условиях, оптимальные ежемесячные платежи и срок лизинга, возможность рассчитать график оплат в соответствии с сезонностью бизнеса, государственные программы субсидированного лизинга и налоговые льготы. Компании, работающие на общей системе налогообложения, могут оптимизировать налогооблагаемую базу и вернуть в свой бюджет до 45% от суммы договора лизинга.

Оставить заявку на консультацию о сниженных авансах и расчёт нового договора лизинга можно на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

Реклама. АО ВТБ Лизинг. erid: 2VfnxvPitS4

авторынок авто и общество
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Не клеить, а сверлить: что делать, если обломился штуцер радиатора Лёгкий щелчок – и маленький штуцер отваливается от верхнего бачка радиатора. Обидно и грустно, потому что покупать новый радиатор из-за отломившегося кусочка пластика никому не хочется. Може... 130 0 0 21.03.2025
Статьи / История Chrysler Airflow, опередивший время: как Америка не смогла понять, зачем нужна аэродинамика Совсем недавно мы рассматривали пример того, что такое революция в рамках одной конкретной взятой модели, чей выпуск даже с натяжкой сложно назвать массовым. Сегодня же поговорим об автомоб... 530 1 1 20.03.2025
Статьи / Авто с пробегом BMW 5 series IV (E39) с пробегом: гнилое днище и последствия самодельных улучшений О том, что Е39 – это лучшая модель BMW во все времена, мы все слышали очень давно. Но сначала она казалась слишком скучной и дорогой, потом слишком устаревшей, а потом… их не осталось в живы... 2529 18 2 19.03.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 25163 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25084 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15956 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
22 Шарм с привкусом фиаско: как появился Renault Vel Satis и почему он пр...
18 BMW 5 series IV (E39) с пробегом: гнилое днище и последствия самодельн...
6 Обновлённая BMW 5 серии: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings