Вторая попытка: Ford возродит модель Thunderbird в виде электромобиля

Компания Ford продолжает возвращать забытые имена: для одной из своих будущих моделей она зарегистрировала название Thunderbird, не использовавшееся с 2005 года.

Отдел маркетинга Ford не первый раз пытается монетизировать славное прошлое марки, но именно в последние годы успехи на этом поприще особенно заметны. Суперкар GT с мотором V6 при довольно заурядных технических характеристиках так полюбился фанатам этой модели, что пришлось увеличивать запланированный объём выпуска. Возрождённый внедорожник Bronco вызвал ажиотаж на рынке (хотя пока так и не поступил в продажу). И даже стилизацию первого электрического кроссовера Ford под купе Mustang (главная историческая «скрепа» марки) следует признать вполне удачной — клиентам понравилось, как он выглядит, но как это отразится на продажах, пока непонятно.

Сборка Ford Thunderbird первого поколения на заводе в Дирборне, штат Мичиган.

Теперь же, как сообщает журнал Muscle Cars & Trucks, компания Ford обновила в патентном ведомстве США регистрацию на имя Thunderbird. Впервые автомобиль с таким называнием появился в модельной линейке Ford в 1954 году. Лёгкий двухместный кабриолет с мотором V8 тут же окрестили конкурентом появившегося годом ранее Chevrolet Corvette, но на деле это были довольно разные машины: если Corvette всегда позиционировался как бескомпромиссный спорткар, то Ford преподносил Thunderbird как прогулочный автомобиль со спортивной эстетикой.



Ford Thunderbird первого поколения

Уже во втором поколении пути Corvette и Thunderbird окончательно разошлись: последний превратился в типичную американскую «баржу» — большую, роскошно выглядящую, но не имеющего никакого реального отношения к автоспорту. Клиентам тем менее именно такой Thunderbird и был нужен: модель сменила десять поколений и выбыла из продуктовой линейки в 1997 году — к тому времени Thunderbird превратился в совсем уж заурядную машину со скучным дизайном.



Ford Thunderbird одиннадцатого поколения 1 / 3 Ford Thunderbird одиннадцатого поколения 2 / 3 Ford Thunderbird одиннадцатого поколения 3 / 3

В начале 2000-х Ford попытался возродить Thunderbird в его первоначальной концепции, то есть как стильный двухместный прогулочный кабриолет, причём с элементами ретро в дизайне, но рынок эту модель принял прохладно: в первый полный год продаж, 2002-й, было реализовано 19 085 экземпляров, после чего спрос стал падать. В 2005-м (последний год производства) было продано 9548 шт. Наследника возрождённый Thunderbird не получил.



И вот теперь, стало быть, Ford снова решил стряхнуть пыль со славного имени и пустить его в дело. Пока можно только гадать, в каком именно виде к нам вернётся Thunderbird, но можно не сомневаться, что это будет электромобиль — Джейсона Кастриота, отвечающий в Ford за «зелёную» линейку, ранее намекал, что хочет использовать имена некогда популярных моделей «синего овала» для расширения линейки электромобилей. Рискнём предположить, что электрический Thunderbird окажется купеобразным кроссовером, стоящим на ступеньку выше Mustang Mach-E.

Ещё одно забытое имя, которое готовится возродить Ford, — это внедорожник-гигант Excursion, снятый с производства в 2005 году. Регистрацию на это название американская компания продлила ещё весной прошлого года. Новый Excursion, вероятно, также будет электромобилем, который встанет на вершине будущей линейки SUV марки Ford.

