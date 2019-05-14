Вторая Яровая: ГЛОНАСС хочет хранить в РФ всю передаваемую автомобилями информацию

АО «ГЛОНАСС» выступило с инициативой по созданию в России единой системы хранения данных об автомобилях и их владельцах. По мнению компании, бесконтрольный поток такой информации может угрожать государственной безопасности.

Современный автомобиль, как и смартфон, практически всё время подключён к интернету, передаёт и получает через него огромное количество данных: маршруты поездок, сведения о техническом состоянии узлов и агрегатов, о состоянии здоровья и манере вождения водителя, о том, какую музыку он слушает, с кем общается по телефону, какие приложения загружает в мультимедийную систему. По слухам, именно проблемы с подключённостью стали причиной задержки выхода на рынок нового Фольксвагена Гольфа – что-то у разработчиков пошло не так, потребовалось дополнительное время на «допиливание» софта.

Сейчас всей вышеозначенной информацией распоряжаются автопроизводители, частично уполномоченные дилеры, поставщики электронного оборудования и программного обеспечения. Российские власти тоже захотели иметь доступ к этой информации, что совсем не удивительно после принятия резонансных «закона Яровой» (предусматривает хранение в РФ сведений о звонках и переписке граждан) и так называемого закона «об изоляции российского интернета».

Газета «Ведомости» сообщает, что АО «ГЛОНАСС», отвечающее у нас за решение государственных задач повышения безопасности дорожного движения, направило вице-премьеру Юрию Борисову письмо с предложением создать в России единую буферную систему хранения передаваемых автомобилями данных, что должно повысить доверие пользователей и государства к сбору этих данных корпорациями. В ГЛОНАССе считают, что если государство не будет контролировать передаваемый автомобилями информационный трафик, то это может угрожать безопасности транспорта, водителей и страны в целом (дескать, злоумышленники могут дистанционно управлять машинами из-за рубежа), а потому нужны единые правила обращения с этим трафиком и защищённые, подконтрольные государству каналы его передачи. По сути, речь идёт об аналоге «закона Яровой» для автомобильного сектора со всеми вытекающими из этого последствиями: предназначенные для российского рынка машины могут подорожать, если такой закон будет принят, так как производителям потребуются дополнительные денежные ресурсы (и, возможно, дополнительное внешнее и бортовое оборудование) для его выполнения.

Инициативу ГЛОНАССа уже поддержали в НАМИ, а вот в российской компании Cognitive Technologies, занимающейся разработкой искусственного интеллекта (в том числе для беспилотных машин) полагают, что ГЛОНАСС просто хочет заработать на автомобильном сетевом трафике, чтобы брать за него плату «с обоих концов провода» – и с государства, и с автопроизводителей.

Добавим, что как и в случае с общим «законом Яровой» выполнение закона о хранении автомобильного трафика на территории РФ может забуксовать из-за низкой технической компетенции его исполнителей и контролёров, а также из-за игнорирования этого закона западными корпорациями.