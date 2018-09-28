Несмотря на сходство общих тенденций, кое в чем вторичный рынок заметно отличается от первичного. Если в списке лидеров среди новых машин значатся в основном недорогие машины B-класса и кроссоверы, то на вторичке лидируют автомобили C-класса, причем далеко не самые свежие. А вот средняя стоимость подержанного автомобиля растет.

Самые популярные машины на вторичном рынке – это C-класс, причем как по спросу, так и по предложению. Эксперты сервиса «Авито Авто» отмечают, что 30% объявлений и 31% спроса (который замеряется по числу запрошенных для объявления контактов) приходится именно на «средний класс» машин. А вот столь популярные у нас кроссоверы – даже не на втором месте: здесь расположились компактные машины B-класса с долей в 24% от всех объявлений и 27% общего спроса. Кроссоверы же – только третьи: их предлагают 20% продавцов, а ищут и того меньше – лишь 15% покупателей, то есть, в отличие от первых двух категорий, предложение здесь превышает спрос.

Зато в распределении спроса и предложения по брендам никаких откровений и неожиданностей нет: треть запросов и четверть объявлений – это автомобили ВАЗ. На втором месте, далеко позади – Toyota с 6% спроса и 5% от общего предложения, сравнимые результаты – у Hyundai, Volkswagen и Mercedes.

Причины популярности вазовских машин легко объяснимы: средняя стоимость машины в III квартале составляет 156 000 рублей, причем она не изменилась по сравнению с прошлым годом. А вот уже вторая в рейтинге Toyota стоит в среднем 850 тысяч, и это на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. А вот Hyundai и Volkswagen подешевели на 2 и 8 процентов соответственно: корейские машины стоят в среднем 545 тысяч, а немецкие – 534 тысячи. Однако, несмотря на это, средний ценник по всем объявлениям в сумме за год вырос на 6% и составил 449 000 рублей. Но на спросе это никак не сказалось: он вырос на 1% по отношению ко II кварталу этого года и к III кварталу прошлого.

Одна из причин этого – то, что безоговорочными лидерами по числу запросов являются старые машины – возрастом более 7 лет: на них приходится 72% всего спроса, а средний ценник такой машины – всего 292 тысячи рублей. Еще 15% спроса – это 6-7-летние автомобили стоимостью около 600 тысяч, и лишь 7% приходится на машины не старше 3 лет и средним ценником в 1,2 миллиона рублей.