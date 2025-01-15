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Второй рестайлинг Mercedes-Benz GLS: новые изображения

15.01.2025 578 0 2

На прошлой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии обновлённого флагманского кроссовера Mercedes-Benz, благодаря которым у нас есть возможность рассмотреть новые детали его внешности.

Полноразмерный кроссовер немецкого бренда ведёт свою историю с 2006 года, когда состоялась премьера первого поколения модели с индексом GL. Он представлял из себя увеличенную версию кроссовера M-класса (сейчас носит имя GLE). Во втором поколении при рестайлинге, который произошёл в конце 2015 года, паркетник получил и новое имя — GLS. Сегодня на конвейере уже третья генерация, которая дебютировала весной 2019 года. Спустя 4 года кроссовер обновился, а сейчас немецкий автопроизводитель готовит ещё один рестайлинг, что является нехарактерным для немецкой компании. Это связано с намерением дольше сохранить в своей гамме автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так как переход на полностью электрические модели пока решено отложить.  

Нынешний Mercedes-Benz GLS
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Нынешний Mercedes-Benz GLS
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Нынешний Mercedes-Benz GLS
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Пока прототипы сохраняют достаточно толстый слой маскировки, однако уже проглядываются очертания новых фар, которые станут заметно крупнее. Но самое интересное — графика светодиодных огней, которая, как и ожидалось, будет выполнена в стиле логотипа марки. В данном же случае она будет отличаться от других грядущих новинок компании, так как две небольшие звезды в каждой фаре будут располагаться друг над другом. Решётка радиатора станет крупнее, при этом её дизайн пока не виден за маскировкой, поэтому мы изобразили два варианта исполнения: первые сделан в стиле нового Е-класса и электромобилей компании с чёрным контрастным обрамлением, второй же более традиционный. Помимо фар, уже хорошо видна графика новых фонарей с теми же звёздами, что и у нового Е-класса. Разве что GLS получит по три звезды с каждой стороны, как и полагается модели более высокого класса (у обновлённого S-класса будет так же). Кроме того, ниша номерного знака будет располагаться чуть ниже, также можно ожидать обновлённый задний бампер.

Рендеры обновлённого Mercedes-Benz GLS с двумя вариантами решётки радиатора
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Рендеры обновлённого Mercedes-Benz GLS с двумя вариантами решётки радиатора
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Об изменениях в технической части пока нет подтверждённой информации, разве что можно ожидать появление новых гибридных модификаций в соответствии с нынешними тенденциями в автомобилестроении. Кроме того, есть вероятность отказа от 8-цилиндровых моторов на всех модификациях, кроме топовой Mercedes-AMG GLS 63; аналогичные изменения ранее произошли в гамме обновлённого G-класса.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz GLS

Премьера новинки ожидается в следующем году. Между тем, Mercedes-Benz также готовит новые поколения для компактных CLA и GLB.

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