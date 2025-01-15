Полноразмерный кроссовер немецкого бренда ведёт свою историю с 2006 года, когда состоялась премьера первого поколения модели с индексом GL. Он представлял из себя увеличенную версию кроссовера M-класса (сейчас носит имя GLE). Во втором поколении при рестайлинге, который произошёл в конце 2015 года, паркетник получил и новое имя — GLS. Сегодня на конвейере уже третья генерация, которая дебютировала весной 2019 года. Спустя 4 года кроссовер обновился, а сейчас немецкий автопроизводитель готовит ещё один рестайлинг, что является нехарактерным для немецкой компании. Это связано с намерением дольше сохранить в своей гамме автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так как переход на полностью электрические модели пока решено отложить.
Пока прототипы сохраняют достаточно толстый слой маскировки, однако уже проглядываются очертания новых фар, которые станут заметно крупнее. Но самое интересное — графика светодиодных огней, которая, как и ожидалось, будет выполнена в стиле логотипа марки. В данном же случае она будет отличаться от других грядущих новинок компании, так как две небольшие звезды в каждой фаре будут располагаться друг над другом. Решётка радиатора станет крупнее, при этом её дизайн пока не виден за маскировкой, поэтому мы изобразили два варианта исполнения: первые сделан в стиле нового Е-класса и электромобилей компании с чёрным контрастным обрамлением, второй же более традиционный. Помимо фар, уже хорошо видна графика новых фонарей с теми же звёздами, что и у нового Е-класса. Разве что GLS получит по три звезды с каждой стороны, как и полагается модели более высокого класса (у обновлённого S-класса будет так же). Кроме того, ниша номерного знака будет располагаться чуть ниже, также можно ожидать обновлённый задний бампер.
Об изменениях в технической части пока нет подтверждённой информации, разве что можно ожидать появление новых гибридных модификаций в соответствии с нынешними тенденциями в автомобилестроении. Кроме того, есть вероятность отказа от 8-цилиндровых моторов на всех модификациях, кроме топовой Mercedes-AMG GLS 63; аналогичные изменения ранее произошли в гамме обновлённого G-класса.
Премьера новинки ожидается в следующем году. Между тем, Mercedes-Benz также готовит новые поколения для компактных CLA и GLB.
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