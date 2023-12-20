Выгодные условия авторассрочки – в OMODA КЛЮЧАВТО!

Совместно с ПАО «Совкомбанк» OMODA увеличивает максимальный срок по программе «Авторассрочка по карте Халва». Пользователям предлагается беспроцентная рассрочка без первоначального взноса на срок до 78 месяцев.

Максимальная сумма, доступная для рассрочки, составляет 9 млн ₽, при условии, что минимальная сумма – 300 000 ₽. При оформлении заявки, достаточно предоставить паспорт, а решение о возможности рассрочки принимается в течение одного часа.

Чтобы сохранить беспроцентное финансирование, необходимо совершать не менее пяти покупок на общую сумму не менее 10 000 ₽ ежемесячно по карте «Халва». Транзакции могут быть осуществлены как за счёт собственных, так и заёмных средств в рамках предоставленного банком лимита.

Программа авторассрочки по карте «Халва» не требует обязательного оформления дополнительных продуктов финансовой защиты, кроме КАСКО, которое можно купить в любой страховой компании.

Дополнительную информацию можно узнать у официального дилера OMODA КЛЮЧАВТО:

⦁ г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 6В

⦁ Сайт: keyauto-omoda-krd.ru

⦁ Телефон: +7 (861) 260-00-06





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