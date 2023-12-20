Выгодные условия авторассрочки – в OMODA КЛЮЧАВТО!

Максимальная сумма, доступная для рассрочки, составляет 9 млн ₽, при условии, что минимальная сумма – 300 000 ₽. При оформлении заявки, достаточно предоставить паспорт, а решение о возможности рассрочки принимается в течение одного часа.
Чтобы сохранить беспроцентное финансирование, необходимо совершать не менее пяти покупок на общую сумму не менее 10 000 ₽ ежемесячно по карте «Халва». Транзакции могут быть осуществлены как за счёт собственных, так и заёмных средств в рамках предоставленного банком лимита.
Программа авторассрочки по карте «Халва» не требует обязательного оформления дополнительных продуктов финансовой защиты, кроме КАСКО, которое можно купить в любой страховой компании.
Дополнительную информацию можно узнать у официального дилера OMODA КЛЮЧАВТО:
⦁ г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 6В
⦁ Сайт: keyauto-omoda-krd.ru
⦁ Телефон: +7 (861) 260-00-06
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