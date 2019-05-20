Выплаты по ОСАГО не по справочникам РСА одобрили в суде

Верховный суд РФ постановил, что экспертиза может основываться в том числе на среднерыночных ценах на ремонт.

Решение ВС вынес в ходе рассмотрения одного дела. Автомобили марок Geely и Ford столкнулись в городе Камышине ещё в сентябре 2017 года. В результате ДТП у водителя Джили возникли права требования о выплате по «автогражданке» к страховщику «АльфаСтрахование». Чуть позже они были уступлены волгоградской компании «Российский союз автострахователей».

Эта страховая компания сумела добиться взыскания 8,5 тыс. рублей в качестве страхового возмещения, плюс около 30 тыс. рублей, которые пошли на расходы на экспертов и юристов. При этом Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение на основании экспертизы, которая была проведена не в соответствии со справочниками РСА, а с помощью среднерыночных цен на ремонт.

Из-за этого компания «АльфаСтрахование» подала апелляцию, на основании того, что судебная экспертиза по делу была проведена с нарушением Единой методики. Однако решение было оставлено в силе, так как, судя по выводам Верховного суда, справочники РСА в период ДТП по факту не соответствовали сложившимся ценам: в них была указана стоимость запчастей ниже рыночной.

В дальнейшем «АльфаСтрахование» ещё пыталось бороться, однако Верховный суд не принял кассационную жалобу. Заключение эксперта, который использовал среднерыночные цены вместо указанных в справочниках, в очередной раз признали соответствующим требованиям законодательства об ОСАГО.

Как нам рассказали в пресс-службе РСА, конкретно в этом судебном решении отказ вызван процессуальными причинами, а не содержательной стороной дела. Подобные требования о перерасчёте выплат по ОСАГО есть, но они единичны. И далеко не всегда суды принимают решение в пользу пересчёта суммы выплаты согласно среднерыночным ценам. В абсолютном большинстве случаев для выплат по-прежнему используются именно справочники РСА.

Кстати, в Союзе обращают внимание на то, что в рассмотренном случае страховое возмещение составило всего 8,5 тыс. рублей (несмотря на расчёт по среднерыночным ценам), при этом судебные издержки составили около 30 тыс. рублей. Из этих денег значительная часть уйдёт посредникам, а не в карман пострадавшей стороны.

Ранее Kolesa.ru рассказывал о другом подобном случае. Он произошёл с жителем Ставропольского края. Автовладелец смог через суд значительно увеличить выплату по ОСАГО. Её размер также был рассчитан не по ценам, указанным в справочнике РСА, вместо этого использовалась единая методика Центробанка.

Отметим, возможность обратиться в суд, чтобы провести дополнительную проверку, есть у нескольких миллионов водителей: речь о тех, кто стал пострадавшей стороной в ДТП в период с 2016 по 2018 годы. Страховщики уже намекнули, что если такая практика станет массовой, то ОСАГО может подорожать, ведь сейчас не все компании подняли базовый тариф до максимальной планки.

Напомним, проблема со справочниками РСА возникла после того, как в апреле 2016 года УФАС Татарстана выяснило, что в этих документах есть нарушения: на часть комплектующих цены были сильно занижены, что позволяло уменьшить и размеры выплат. Только в конце 2018-го ответчикам пришлось признать вину и 1 декабря актуализировать справочники.