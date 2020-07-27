Вышибает пробки: в России из-за ненадёжных двигателей отзывают Мерседесы S-класса

Под отзыв попали седаны, купе и кабриолеты Mercedes-Benz S-класса поколения 222/217, выпущенные в период с 2017 по 2019 год. На них необходимо заменить заглушки двигателя, через которые при высокой нагрузке может вытечь масло.

До нашей страны докатился очередной глобальный отзыв Мерседесов, который в США был объявлен ещё в марте этого года. В документах американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA) сказано, что в июле 2019 года специалисты Daimler в ходе двух внутренних тестов обнаружили негерметичность масляных заглушек бензинового двигателя M 176 (4,0-литровый V8 с двумя турбокомпрессорами), что ставится на флагманские Мерседесы в модификации S 560. По результатам этих тестов была инициирована проверка, которая длилась вплоть до весны этого года, но так и не дала ответа на вопрос, из-за чего же, собственно, произошла утечка масла. Анализ материала показал, что пробки были надлежащего качества и ни в одном из последующих проверочных тестов не подвели, однако Daimler всё же решил провести отзывную кампанию и заменить все пробки из партии, на которую пришлись два исходных отказа.

В США кампания затронула 9791 автомобиль, в России — 1019 (список VIN-номеров можно скачать здесь). В официальном уведомлении говорится, что на максимальных нагрузках пробки могут не выдержать и допустить утечку масла. Масло, попавшее на дорогу, может спровоцировать аварийную ситуацию. Кроме того, если масла из двигателя вытечет слишком много, а водитель проигнорирует предупреждающие сигналы, то произойдёт аварийная остановка двигателя, не менее опасная на скорости, чем пролитое на дорогу масло. В общем, хотя концерну Daimler и неизвестно о каких-либо инцидентах в связи с утечкой масла из двигателей M 176, пробки всё же поменяют, причём на модифицированные, более прочные.



Между тем Мерседесы S-класса поколения 222/217 доживают последние месяцы: уже в сентябре дебютирует абсолютно новый флагманский седан W 223 с «сенсорным» салоном, породившим шквал восторгов и возмущений в среде поклонников немецкой марки.

