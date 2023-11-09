Спецтехника ×
  • «Высшая передача»: Авито Авто проведет Федеральную дилерскую конференцию в Москве

«Высшая передача»: Авито Авто проведет Федеральную дилерскую конференцию в Москве

09.11.2023 36 0 0

23 ноября 2023 года в Москве Авито Авто проведет федеральную дилерскую конференцию «Высшая Передача» для профессионалов автомобильной отрасли России. В рамках мероприятия топ-менеджеры и руководители автоотрасли подведут итоги года для российского автобизнеса, обсудят актуальные тренды авторынка России и кейсы ключевых игроков отрасли.

На итоговой федеральной конференции «Высшая Передача» в Москве представители Авито Авто и приглашенные гости обсудят аналитику рынка России. Представители Автохаб поднимут вопросы мотивации, удержания и развития команд. На конференции выступит Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными в Авито Авто, и расскажет о роли искусственного интеллекта в работе с онлайн-платформой.

Первый автомобильный маркетплейс Fresh поделится опытом, как масштабировать бизнес с помощью Авито. Группа Самолет расскажет об опыте девелопера по работе с классифайдами. Представитель БорисХоф представит решения для масштабирования продаж премиальных китайских электрокаров.

На мероприятии пройдет награждение победителей первого конкурса для маркетологов среди классифайдов «Маркетолог года 2023» по версии Авито Авто.

Конференция будет доступна в двух форматах: офлайн и онлайн.

коммерческий транспорт спецтехника

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Не только ёмкость: как выбрать аккумулятор по его этикетке Приближается зима, а вместе с ней и вопрос: как выбрать аккумулятор? Да такой, чтобы и стартер крутил, как зверь, и не разряжался в мороз, и стоил недорого? Скажем сразу: такой идеальной акк... 1065 3 2 08.11.2023
Статьи / Авто и технологии Чем подмазывать будем: новейшие тенденции на рынке моторных масел Выражение «не подмажешь – не поедешь» мы чаще всего используем в переносном смысле, намекая на коррумпированность иного чиновника. Но и прямой смысл в нем тоже есть: двигатели внутреннего сг... 2876 6 1 07.11.2023
Статьи / Интересно Нелюбимая: топ-5 самых недооценённых автоматических коробок передач Автомобильное сообщество любит стереотипы, это факт. В этом сообществе до сих пор помнят правило трёх «Ф» (не покупать «Форд, Фиат и фсё французское») и верят, что Тойоты не ломаются. И стои... 3904 26 4 04.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25678 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20977 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19813 10 0 08.08.2023
Change privacy settings