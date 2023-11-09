«Высшая передача»: Авито Авто проведет Федеральную дилерскую конференцию в Москве

23 ноября 2023 года в Москве Авито Авто проведет федеральную дилерскую конференцию «Высшая Передача» для профессионалов автомобильной отрасли России. В рамках мероприятия топ-менеджеры и руководители автоотрасли подведут итоги года для российского автобизнеса, обсудят актуальные тренды авторынка России и кейсы ключевых игроков отрасли.

На итоговой федеральной конференции «Высшая Передача» в Москве представители Авито Авто и приглашенные гости обсудят аналитику рынка России. Представители Автохаб поднимут вопросы мотивации, удержания и развития команд. На конференции выступит Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными в Авито Авто, и расскажет о роли искусственного интеллекта в работе с онлайн-платформой.

Первый автомобильный маркетплейс Fresh поделится опытом, как масштабировать бизнес с помощью Авито. Группа Самолет расскажет об опыте девелопера по работе с классифайдами. Представитель БорисХоф представит решения для масштабирования продаж премиальных китайских электрокаров.

На мероприятии пройдет награждение победителей первого конкурса для маркетологов среди классифайдов «Маркетолог года 2023» по версии Авито Авто.

Конференция будет доступна в двух форматах: офлайн и онлайн.