16 сентября 2021 года в г. Казань состоялась конференция «Высшая Передача», посвященная обзору текущей ситуации на автомобильном рынке России. Представители Авито Авто совместно с аналитическим агентством АВТОСТАТ рассказали об основных трендах с фокусом на рынок ПФО, обсудили актуальную аналитику автомобильного рынка по разным регионам страны и перспективы развития онлайн-каналов продаж.

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Рынок новых легковых автомобилей в России: объем, динамика, анализ сегментов, цены

Открывая конференцию, Сергей Удалов, директор аналитического агентства АВТОСТАТ, поделился последней статистикой рынка новых автомобилей и автомобилей с пробегом в России, а также выделил основные показатели авторынка Татарстана, отметив, что в данном регионе соотношение новых автомобилей к автомобилям с пробегом выше, чем в целом по стране.

За первые 7 месяцев 2021 года рынок новых легковых автомобилей вырос на 28%. Соотношение массового сегмента к премиальному составляет 90% к 10%. Динамика премиального сегмента на рынке новых автомобилей выше (+43%), чем динамика роста продаж массовых новых автомобилей (+38%) за первые 5 месяцев 2021 года (год к году). Сергей Удалов объясняет более активную динамику премиум-сегмента покупательской способностью и желанием обогнать продолжающийся рост цен.

Рост цен (показатели за первые 6 месяцев 2021 года (сравнение год к году) на новые автомобили продолжается: +13% за первые полгода 2021 г. (год к году).

Татарстан занимает 5 место по объему рынка новых автомобилей среди всех регионов РФ. Доля продаж в Татарстане составляет 4% от всего рынка РФ. За первые пять месяцев 2021 года продажи выросли на 23% по сравнению с тем же показателем 2020 года и составили 26,5 тыс. единиц.

Топ-5 регионов РФ по объему рынка новых автомобилей (включая динамику роста за первые 5 месяцев 2021 г., год к году):

Москва (+42%)

Московская область (+43%)

Санкт-Петербург (+36%)

Краснодарский край (+50%)

Татарстан (+23%)

Топ-5 самых популярных моделей в Татарстане на рынке новых легковых автомобилей:

LADA Granta (2190)

KIA Rio

Hyundai Creta

Hyundai Solaris

Lada Granta (2191)

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России: объем, динамика, анализ сегментов

Рынок автомобилей с пробегом в 3 раза больше, чем рынок новых автомобилей по стране. За первые 7 месяцев 2021 года рынок автомобилей с пробегом вырос на 18%. Соотношение массового сегмента к премиуму составляет 90% к 10%. Динамика продаж автомобилей с пробегом в премиальном сегменте выше динамики продаж массовых моделей: +33% к +28% соответственно за первые 5 месяцев 2021 года (год к году).

На вторичном рынке доля продаж Татарстана составляет 2,5% от всего рынка РФ. За первые пять месяцев 2021 года продажи в регионе выросли на 25% по сравнению с тем же показателем 2020 года и составили 57,6 тыс. единиц.

Топ-5 самых популярных моделей на рынке автомобилей с пробегом в Татарстане

LADA 2114

KIA Rio

LADA Granta (2190)

Hyundai Solaris

Ford Focus

Обзор рынка новых автомобилей : наиболее активные регионы ПФО по спросу и предложению, самые популярные бренды

Алексей Ткачук, аналитик Авито Авто, поделился с участниками «Высшей Передачи» актуальными данными поведения пользователей классифайда – покупателей и продавцов на рынке новых автомобилей и автомобилей с пробегом России, отметив Татарстан как один из наиболее активных регионов ПФО.

Общий спрос (кол-во запросов контактов на 1 объявление, размещенное на Авито, на период август 2021, сравнение год к году) на новые легковые автомобили в России вырос на 10%. Татарстан занимает второе место среди регионов ПФО по росту спроса среди пользователей Авито Авто.

Топ-5 наиболее активных регионов ПФО:

Чувашия (+19%)

Татарстан (+10%)

Саратовская область (+6%)

Кировская область (+5%)

Саратовская область (+3%)

Общее предложение (кол-во запросов контактов на 1 объявление, размещенное на Авито, на период август 2021, сравнение год к году) по новым легковым автомобилям в стране выросло на 37%. Наибольший рост активности по размещению объявлений в ПФО по новым автомобилям демонстрирует Саратовская область. Татарстан занимает пятое место по количеству предложений.

Топ-5 наиболее активных регионов ПФО:

Саратовская область +139%

Оренбургская область +93%

Кировская область +78%

Пермский край +57%

Татарстан +37%

Российские и китайские бренды лидируют по общему количеству предложений новых автомобилей на классифайде в ПФО. Среди китайских брендов наиболее сильный рост наблюдается на новые автомобили брендов Chery и Geely (+31% соответственно), а также Haval (+23%). На рынке Татарстана наиболее активно размещаются предложения по брендам LADA, ГАЗ, KIA, Mercedes-Benz, Renault.

Обзор рынка автомобилей с пробегом : наиболее активные регионы ПФО по спросу и предложению, самые популярные бренды и модели, динамика цен

Общий спрос на автомобили с пробегом по России снизился на 5%. Наибольшую динамику по росту спроса в ПФО демонстрируют следующие регионы:

Мордовия (46%)

Нижегородская область (40%)

Удмуртия (34%)

Самарская область (29 %)

Саратовская область (27%)

Общее предложение на вторичном авторынке снизилось на 5%. Основными факторами, влияющими на общее снижение предложения на вторичном авторынке, аналитики Авито Авто называют дефицит новых автомобилей на рынке, который заставляет покупателя переориентироваться на рынок автомобилей с пробегом, а также традиционное сезонное снижение на рынке в августе. Татарстан лидирует по объему предложения среди всех регионов ПФО.

Регионы ПФО, демонстрирующие наибольший объем предложений по автомобилям с пробегом:

Татарстан

Башкортостан

Нижегородская область

Самарская область

Количество дилерских предложений по автомобилям с пробегом на рынке РФ выросло с 19 до 25%. При этом дилеры увеличили на 49% количество автомобилей на складах стоимостью до 500 тыс. руб. Эксперты Авито Авто объясняют переориентацию дилеров на данную ценовую категорию большим спросом покупателей на автомобили в этом ценовом сегменте. Частные продавцы стали реализовывать больше автомобилей в ценовом диапазоне 1-2 млн руб.: количество предложений по стране выросло на 24%.



Средняя стоимость автомобилей с пробегом в РФ выросла на 30%. Наибольший рост демонстрируют следующие ценовые категории легковых автомобилей:

Категория «до 500 тыс. руб.» (+55%)

Категория «500 тыс.-1 млн млн руб.» (+26%)

Самые популярные автомобили с пробегом в России, на которые спрос превышает предложение рынка (по состоянию на август 2021 г., год к году):

Ценовой диапазон Модель Стоимость, руб. до 500 тыс. руб. LADA Samara (2001-2014) 211 660 500 тыс.-1 млн руб. Hyundai Solaris (2014-2017) 639 276 1-1,5 млн руб. KIA Optima (2015-2018) 1 324 204 1-2 млн руб. Toyota Camry (2011-2014) 1 176 761 2-3 млн руб. Toyota Land Cruiser Prado (2013-2017) 2 620 930 3-4 млн BMW X5 (2013-2018) 3 474 064 4 млн и более Toyota Land Cruiser 200 (2015-н.в.) 5 373 034

В ходе мероприятия Юлия Бочарова, менеджер по продукту Авито Авто, отметила рост на 50% коммуникации в чатах пользователей Авито Авто в 2021 году по сравнению с прошлым годом, рекомендуя представителям автобизнеса использовать его как дополнительный канал продаж.

В «Высшей Передаче» также выступили партнеры Авито Авто. Представители CallTouch, «Короче, Дилер» и «Ок, дилер» рассказали участникам события об управлении репутацией. Представители ГК «Максимум», «Луидор-Эксперт» и «Автосеть» поделились собственным опытом работы с Авито Авто и рассказали, как инструменты Авито Авто помогли им улучшить собственные показатели.

