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Рынок новых легковых автомобилей в России: объем, динамика, анализ сегментов, цены
Открывая конференцию, Сергей Удалов, директор аналитического агентства АВТОСТАТ, поделился последней статистикой рынка новых автомобилей и автомобилей с пробегом в России, а также выделил основные показатели авторынка Татарстана, отметив, что в данном регионе соотношение новых автомобилей к автомобилям с пробегом выше, чем в целом по стране.
За первые 7 месяцев 2021 года рынок новых легковых автомобилей вырос на 28%. Соотношение массового сегмента к премиальному составляет 90% к 10%. Динамика премиального сегмента на рынке новых автомобилей выше (+43%), чем динамика роста продаж массовых новых автомобилей (+38%) за первые 5 месяцев 2021 года (год к году). Сергей Удалов объясняет более активную динамику премиум-сегмента покупательской способностью и желанием обогнать продолжающийся рост цен.
Рост цен (показатели за первые 6 месяцев 2021 года (сравнение год к году) на новые автомобили продолжается: +13% за первые полгода 2021 г. (год к году).
Татарстан занимает 5 место по объему рынка новых автомобилей среди всех регионов РФ. Доля продаж в Татарстане составляет 4% от всего рынка РФ. За первые пять месяцев 2021 года продажи выросли на 23% по сравнению с тем же показателем 2020 года и составили 26,5 тыс. единиц.
Топ-5 регионов РФ по объему рынка новых автомобилей (включая динамику роста за первые 5 месяцев 2021 г., год к году):
- Москва (+42%)
- Московская область (+43%)
- Санкт-Петербург (+36%)
- Краснодарский край (+50%)
- Татарстан (+23%)
Топ-5 самых популярных моделей в Татарстане на рынке новых легковых автомобилей:
- LADA Granta (2190)
- KIA Rio
- Hyundai Creta
- Hyundai Solaris
- Lada Granta (2191)
Рынок легковых автомобилей с пробегом в России: объем, динамика, анализ сегментов
Рынок автомобилей с пробегом в 3 раза больше, чем рынок новых автомобилей по стране. За первые 7 месяцев 2021 года рынок автомобилей с пробегом вырос на 18%. Соотношение массового сегмента к премиуму составляет 90% к 10%. Динамика продаж автомобилей с пробегом в премиальном сегменте выше динамики продаж массовых моделей: +33% к +28% соответственно за первые 5 месяцев 2021 года (год к году).
На вторичном рынке доля продаж Татарстана составляет 2,5% от всего рынка РФ. За первые пять месяцев 2021 года продажи в регионе выросли на 25% по сравнению с тем же показателем 2020 года и составили 57,6 тыс. единиц.
Топ-5 самых популярных моделей на рынке автомобилей с пробегом в Татарстане
- LADA 2114
- KIA Rio
- LADA Granta (2190)
- Hyundai Solaris
- Ford Focus
Обзор рынка новых автомобилей : наиболее активные регионы ПФО по спросу и предложению, самые популярные бренды
Алексей Ткачук, аналитик Авито Авто, поделился с участниками «Высшей Передачи» актуальными данными поведения пользователей классифайда – покупателей и продавцов на рынке новых автомобилей и автомобилей с пробегом России, отметив Татарстан как один из наиболее активных регионов ПФО.
Общий спрос (кол-во запросов контактов на 1 объявление, размещенное на Авито, на период август 2021, сравнение год к году) на новые легковые автомобили в России вырос на 10%. Татарстан занимает второе место среди регионов ПФО по росту спроса среди пользователей Авито Авто.
Топ-5 наиболее активных регионов ПФО:
- Чувашия (+19%)
- Татарстан (+10%)
- Саратовская область (+6%)
- Кировская область (+5%)
- Саратовская область (+3%)
Общее предложение (кол-во запросов контактов на 1 объявление, размещенное на Авито, на период август 2021, сравнение год к году) по новым легковым автомобилям в стране выросло на 37%. Наибольший рост активности по размещению объявлений в ПФО по новым автомобилям демонстрирует Саратовская область. Татарстан занимает пятое место по количеству предложений.
Топ-5 наиболее активных регионов ПФО:
- Саратовская область +139%
- Оренбургская область +93%
- Кировская область +78%
- Пермский край +57%
- Татарстан +37%
Российские и китайские бренды лидируют по общему количеству предложений новых автомобилей на классифайде в ПФО. Среди китайских брендов наиболее сильный рост наблюдается на новые автомобили брендов Chery и Geely (+31% соответственно), а также Haval (+23%). На рынке Татарстана наиболее активно размещаются предложения по брендам LADA, ГАЗ, KIA, Mercedes-Benz, Renault.
Обзор рынка автомобилей с пробегом : наиболее активные регионы ПФО по спросу и предложению, самые популярные бренды и модели, динамика цен
Общий спрос на автомобили с пробегом по России снизился на 5%. Наибольшую динамику по росту спроса в ПФО демонстрируют следующие регионы:
- Мордовия (46%)
- Нижегородская область (40%)
- Удмуртия (34%)
- Самарская область (29 %)
- Саратовская область (27%)
Общее предложение на вторичном авторынке снизилось на 5%. Основными факторами, влияющими на общее снижение предложения на вторичном авторынке, аналитики Авито Авто называют дефицит новых автомобилей на рынке, который заставляет покупателя переориентироваться на рынок автомобилей с пробегом, а также традиционное сезонное снижение на рынке в августе. Татарстан лидирует по объему предложения среди всех регионов ПФО.
Регионы ПФО, демонстрирующие наибольший объем предложений по автомобилям с пробегом:
- Татарстан
- Башкортостан
- Нижегородская область
- Самарская область
Количество дилерских предложений по автомобилям с пробегом на рынке РФ выросло с 19 до 25%. При этом дилеры увеличили на 49% количество автомобилей на складах стоимостью до 500 тыс. руб. Эксперты Авито Авто объясняют переориентацию дилеров на данную ценовую категорию большим спросом покупателей на автомобили в этом ценовом сегменте. Частные продавцы стали реализовывать больше автомобилей в ценовом диапазоне 1-2 млн руб.: количество предложений по стране выросло на 24%.
Средняя стоимость автомобилей с пробегом в РФ выросла на 30%. Наибольший рост демонстрируют следующие ценовые категории легковых автомобилей:
- Категория «до 500 тыс. руб.» (+55%)
- Категория «500 тыс.-1 млн млн руб.» (+26%)
|
Ценовой диапазон
|
Модель
|
Стоимость, руб.
|
до 500 тыс. руб.
|
LADA Samara (2001-2014)
|
211 660
|
500 тыс.-1 млн руб.
|
Hyundai Solaris (2014-2017)
|
639 276
|
1-1,5 млн руб.
|
KIA Optima (2015-2018)
|
1 324 204
|
1-2 млн руб.
|
Toyota Camry (2011-2014)
|
1 176 761
|
2-3 млн руб.
|
Toyota Land Cruiser Prado (2013-2017)
|
2 620 930
|
3-4 млн
|
BMW X5 (2013-2018)
|
3 474 064
|
4 млн и более
|
Toyota Land Cruiser 200 (2015-н.в.)
|
5 373 034
В ходе мероприятия Юлия Бочарова, менеджер по продукту Авито Авто, отметила рост на 50% коммуникации в чатах пользователей Авито Авто в 2021 году по сравнению с прошлым годом, рекомендуя представителям автобизнеса использовать его как дополнительный канал продаж.
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