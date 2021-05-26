Партнерский материал
В этом году уже традиционно на Wheels & Chains представят яркую подборку классических и кастомных автомобилей и мотоциклов от ведущих мастерских и частных коллекционеров двух столиц. Дополнят экспозицию обширный тематический маркет и фудкорт, а также художники, барберы и татуировщики, работающие в канонах «старой школы».
В программе: зрелищное burnout-шоу, медленные гонки на мотоциклах и различные активности от партнёров мероприятия. За музыкальную составляющую отвечают гаражные рок-группы и коллекционеры винила:
Live: VICE VERSA / NICOLA TESLA AND THEE COILS / MENK / PURE PHASERS / HASHTEA
DJs: RAIN / KOT / PETR CHINAVAT / SERGE WHITE / TITOV / POMELOV
Выставка пройдёт на территории культурно-делового кластера Басманный двор, который ставит своей основной задачей объединение ведущих креативных индустрий Москвы и Санкт-Петербурга, а также формирование альтернативного досуга для горожан и гостей города.
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