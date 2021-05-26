17 и 18 июля в Москве состоится Wheels & Chains – ежегодное мероприятие, посвященное преимущественно американской авто- и мотокультуре, а также сопутствующим течениям 70-х годов прошлого века.

Партнерский материал

В этом году уже традиционно на Wheels & Chains представят яркую подборку классических и кастомных автомобилей и мотоциклов от ведущих мастерских и частных коллекционеров двух столиц. Дополнят экспозицию обширный тематический маркет и фудкорт, а также художники, барберы и татуировщики, работающие в канонах «старой школы».



В программе: зрелищное burnout-шоу, медленные гонки на мотоциклах и различные активности от партнёров мероприятия. За музыкальную составляющую отвечают гаражные рок-группы и коллекционеры винила:

Live: VICE VERSA / NICOLA TESLA AND THEE COILS / MENK / PURE PHASERS / HASHTEA

DJs: RAIN / KOT / PETR CHINAVAT / SERGE WHITE / TITOV / POMELOV

Выставка пройдёт на территории культурно-делового кластера Басманный двор, который ставит своей основной задачей объединение ведущих креативных индустрий Москвы и Санкт-Петербурга, а также формирование альтернативного досуга для горожан и гостей города.