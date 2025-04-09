Выставка спецтехники А8 МАШИНЫ РОССИИ пройдет 9 – 11 сентября 2025 в Екатеринбурге

9-11 сентября 2025 года в Екатеринбурге на площадке крупнейшего выставочного комплекса Уральского ФО МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится международная выставка специальной и коммерческой техники А8 МАШИНЫ РОССИИ 2025.

Реализация крупнейших перспективных инфраструктурных проектов, таких как Северный широтный ход, новые скоростные автомобильные обходы крупных городов, автодорога «М12» участок Казань-Екатеринбург-Тюмень, транспортно-логистический центр «Сухой порт Екатеринбург», территория особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория» в Кемеровской области и развитие ТЛУ и контейнерного терминала ВСК в Приморском крае, а также новые инвестиционные проекты в горно-добывающей отрасли, разработка крупных месторождений способствует многократному увеличению спроса на широкий спектр строительной, дорожной, горнодобывающей спецтехники и коммерческого транспорта в этих регионах.

Таким образом, выставка А8 МАШИНЫ РОССИИ 2025 призвана выступить центром притяжения ведущих российских и зарубежных производителей специальной и коммерческой техники, крупных промышленных групп, участвующих в закупке транспорта, а также представителей крупнейших государственных и коммерческих заказчиков.

Фото: пресс-служба А8 МАШИНЫ РОССИИ

Организатором мероприятия выступает компания А8Expo и Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК).

Участниками выставки станут более 200 компаний – производителей специальной и коммерческой техники и оборудования для строительной, дорожной, транспортной, коммунальной, карьерной и горнодобывающей отраслей из более чем 10 стран мира.

А8 МАШИНЫ РОССИИ 2025 охватит 8 основных направлений:

спецтехника для дорожного строительства, ремонта дорог и эксплуатации;

cпецтехника и оборудование для гражданского и промышленного строительства;

горнодобывающая техника и оборудование;

коммунальная техника;

коммерческий транспорт;

навесное оборудование для спецтехники;

комплектующие и запчасти для машин и механизмов, сервис, смазочные материалы;

производство строительных смесей и материалов;

Экспозиция разместится в нескольких павильонах МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и займет площадь свыше 50 000 м², также посетителям будет представлен масштабный интерактивный формат уличной экспозиции.

В течение трех дней выставка станет уникальной площадкой для демонстрации новых видов техники, услуг и решений, которые отвечают текущим и будущим потребностям отрасли.

Посетители смогут принять участие в презентациях новинок спецтехники и коммерческого транспорта, закрытых мероприятиях ведущих производителей техники и оборудования, а также в работе зоны закупок и других мероприятиях деловой программы.

9-11 сентября 2025 года в рамках выставки состоится «Российский форум спецтехники», спикерами и модераторами форума выступят руководители федеральных органов власти, крупнейших строительных, инфраструктурных, горнодобывающих компаний, ведущие аналитики и эксперты отрасли.



На площадке пройдет специальное мероприятие «ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА» – формат, направленный на укрепление деловых связей производителей специальной и коммерческой техники и крупнейших заказчиков из числа инфраструктурных и строительных компаний, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, горнодобывающей отрасли, а также госсектора.

Кроме того, 9 сентября в рамках выставки состоится Церемония награждения победителей премии SPECIAL MACHINERY AWARDS, которая отметит выдающиеся достижения в области специализированной техники в России.

Партнёрский материал